Beira-Rio deve receber 25 mil pessoas para Gre-Nal

O Gre-Nal acontece no próximo sábado e a torcida do Internacional vai comparecer em peso ao estádio Beira-Rio.
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Devido a suspensão da torcida gremista pelo STJD, a expectativa é que a casa do Colorado tenha 25 mil pessoas vestidas com a camisa vermelha.
Com a força da torcida, o Internacional espera vencer a primeira partida da temporada contra o maior rival e afundar o Grêmio ainda mais na zona de rebaixamento do Brasileirão.
Capacidade Ampliada
Um dos motivos que empolga o torcedor é que o Governo do Rio Grande do Sul aumentou a capacidade de ocupação dos estádios de 30% para 50%. A capacidade do Beira-Rio gira em torno de 50 mil pessoas.