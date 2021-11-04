Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Beira-Rio deve receber 25 mil pessoas para Gre-Nal

Casa do Colorado deve ficar cheia para o duelo do próximo sábado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2021 às 14:41

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 14:41

Crédito: Reprodução/Twitter do Internacional
O Gre-Nal acontece no próximo sábado e a torcida do Internacional vai comparecer em peso ao estádio Beira-Rio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Devido a suspensão da torcida gremista pelo STJD, a expectativa é que a casa do Colorado tenha 25 mil pessoas vestidas com a camisa vermelha.
Com a força da torcida, o Internacional espera vencer a primeira partida da temporada contra o maior rival e afundar o Grêmio ainda mais na zona de rebaixamento do Brasileirão.
Capacidade Ampliada
Um dos motivos que empolga o torcedor é que o Governo do Rio Grande do Sul aumentou a capacidade de ocupação dos estádios de 30% para 50%. A capacidade do Beira-Rio gira em torno de 50 mil pessoas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro
Imagem de destaque
Mutirão oferece documentação gratuita a pessoas em vulnerabilidade em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados