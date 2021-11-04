Beira-Rio deve receber 25 mil pessoas para Gre-Nal

Crédito: Reprodução/Twitter do Internacional

O Gre-Nal acontece no próximo sábado e a torcida do Internacional vai comparecer em peso ao estádio Beira-Rio.

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Devido a suspensão da torcida gremista pelo STJD, a expectativa é que a casa do Colorado tenha 25 mil pessoas vestidas com a camisa vermelha.

Com a força da torcida, o Internacional espera vencer a primeira partida da temporada contra o maior rival e afundar o Grêmio ainda mais na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Capacidade Ampliada