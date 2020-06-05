BBC elege Cristiano Ronaldo como o melhor atacante dos últimos 20 anos

Nesta sexta, o craque Cristiano Ronaldo foi eleito pelos ingleses da 'BBC' como o melhor atacante do mundo nos últimos 20 anos. A eleição contou com a votação dos leitores da corporação britânica. O português ficou à frente de nomes como do francês Thierry Henry, assim como de Lewandowski, Rooney, Ibrahimoivic e Van Persie, entre outros.

Antes de assinar com a Juventus, Cristiano Ronaldo se destacou em clubes como Manchester United e Real Madrid. O português jogou com a camisa dos Reds Devils de 2003 a 2009 antes de se transferir para os merengues. Foram 292 jogos e 118 gols sob o comando de Sir Alex Ferguson, no Old Trafford. Juntos, foram tricampeões do Campeonato Inglês, venceram a Champions League da temporada 2007/2008 e o Mundial.

Já pelo Real Madrid, o craque teve números impressionantes. Foram 438 partidas e 450 gols e inúmeros títulos. Com a camisa merengue, ele conquistou três Mundiais de Clubes da FIFA, quatro Champions League, dois Campeonatos Espanhóis, duas Taças do Rei, duas Super Taças da UEFA. Por fim, até o momento, Cristiano Ronaldo, de 35 anos, levantou 31 troféus ao longo de sua vitoriosa carreira, além de colecionar prêmios individuais, incluindo cinco Bolas de Ouro (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017). Atualmente, com a camisa da Velha Senhora, o português disputou 75 jogos e marcou 53 tentos.E MAIS:Em entrevista, Toni Kroos afirma: 'Não sei se aconselharia um jogador a se declarar homossexual'Rodrigo Moreno afasta rumores de uma possível saída do ValenciaAo L!, especialistas analisam o envolvimento de jogadores com drogas e os efeitos dessas substânciasTal pai, tal filho! Confira os esportistas que seguiram a carreira dos paisConversas sobre renovação de Messi devem começar na próxima semana E MAIS: