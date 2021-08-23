Bayern sondou lateral da Seleção Brasileira, diz jornal italiano

Crédito: Danilo esteve na mira do Bayern de Munique (Lucas Figueiredo/CBF

Danilo, lateral direito da Juventus e da Seleção Brasileira, esteve na mira do Bayern de Munique nesta janela de transferências, segundo o "La Gazzetta dello Sport". No entanto, a Velha Senhora pediu mais de 30 milhões de euros (R$ 190 milhões) pelo atleta e a negociação não prosseguiu.O Bayern possui carência na ala direita. Apesar de contar com Pavard, que está lesionado, o técnico Julian Nagelsmann buscou outras opções no mercado. Por conta da ausência do francês, o comandante tem improvisado Stanisic e Kouassi, que são zagueiros, na lateral.

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Danilo está em sua terceira temporada no futebol italiano e é um nome de confiança dentro da equipe bianconeri. O ala foi titular com o técnico Maurizio Sarri, esteve entre os melhores atletas na última temporada e conquistou a confiança de Massimiliano Allegri.