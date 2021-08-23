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futebol

Bayern sondou lateral da Seleção Brasileira, diz jornal italiano

Danilo, da Juventus, esteve na mira do clube alemão nesta janela de transferências, mas Velha Senhora exigiu mais dinheiro do que os bávaros estavam dispostos a pagar...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 09:32

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 09:32
Crédito: Danilo esteve na mira do Bayern de Munique (Lucas Figueiredo/CBF
Danilo, lateral direito da Juventus e da Seleção Brasileira, esteve na mira do Bayern de Munique nesta janela de transferências, segundo o "La Gazzetta dello Sport". No entanto, a Velha Senhora pediu mais de 30 milhões de euros (R$ 190 milhões) pelo atleta e a negociação não prosseguiu.O Bayern possui carência na ala direita. Apesar de contar com Pavard, que está lesionado, o técnico Julian Nagelsmann buscou outras opções no mercado. Por conta da ausência do francês, o comandante tem improvisado Stanisic e Kouassi, que são zagueiros, na lateral.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Danilo está em sua terceira temporada no futebol italiano e é um nome de confiança dentro da equipe bianconeri. O ala foi titular com o técnico Maurizio Sarri, esteve entre os melhores atletas na última temporada e conquistou a confiança de Massimiliano Allegri.
O brasileiro está com 30 anos e possui contrato com a Juventus até 2024. Por conta disso, o clube não enxerga necessidade em se desfazer do lateral que atua tanto pelo lado direito, mas também na esquerda quando necessário. E o próprio atleta planeja seguir vestindo as cores bianconeri.

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