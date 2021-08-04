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futebol

Bayern se aproxima de renovação com Kimmich até 2026

Segundo jornal alemão, meio-campista passará a receber o segundo maior salário do clube, atrás apenas de Lewandowski. Bávaros devem buscar outros acordos...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 12:50

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 12:50
Crédito: ANDREAS GEBERT / POOL / AFP
O Bayern de Munique está próximo de acertar a renovação de contrato de Kimmich até 2026, segundo o "Bild". O meio-campista irá se tornar o segundo jogador mais bem pago do elenco, atrás apenas de Lewandowski. O vínculo do atleta terminava em 2023.Apesar dos recentes rumores sobre uma possível ida do meia ao Real Madrid, Kimmich tem o desejo de seguir atuando pela equipe bávara. Além disso, o alemão foi o próprio responsável pela condução das negociações já que não possui representantes.
> Veja a tabela da Bundesliga
No entanto, o Bayern deve seguir se movimentando nos bastidores para encontrar soluções em busca de outras renovações. Os casos do meia Goretzka e do zagueiro Sule são os mais urgentes uma vez que ambos possuem contratos somente até 2022.
Outro foco do clube alemão é o atacante Coman, que tem vínculo até 2023, mas já recusou as primeiras ofertas por uma ampliação. O Bayern não quer reviver o que aconteceu com Alaba, em que o defensor não renova com a equipe e deixa o elenco sem custos para um rival continental.

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