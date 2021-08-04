Bayern se aproxima de renovação com Kimmich até 2026

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O Bayern de Munique está próximo de acertar a renovação de contrato de Kimmich até 2026, segundo o "Bild". O meio-campista irá se tornar o segundo jogador mais bem pago do elenco, atrás apenas de Lewandowski. O vínculo do atleta terminava em 2023.Apesar dos recentes rumores sobre uma possível ida do meia ao Real Madrid, Kimmich tem o desejo de seguir atuando pela equipe bávara. Além disso, o alemão foi o próprio responsável pela condução das negociações já que não possui representantes.

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No entanto, o Bayern deve seguir se movimentando nos bastidores para encontrar soluções em busca de outras renovações. Os casos do meia Goretzka e do zagueiro Sule são os mais urgentes uma vez que ambos possuem contratos somente até 2022.