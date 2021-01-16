Bayern pode assinar com Militão em uma possível saída de Alaba para o Real Madrid

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP - AFP

Segundo os portais Spox e Goal, o Bayern de Munique está interessado no zagueiro brasileiro Éder Militão, do Real Madrid. O atual campeão da Champions League já está na busca de uma reposição para um de seus zagueiros, visto que David Alaba já pode assinar um pré-contrato, e interessa o Real Madrid.

O Bayern vai levar mais um título alemão? Confira já a tabelaO Bayern de Munique já espera que Alaba assine com o Real Madrid, e a renovação não é mais cogitada pelo clube. O Real Madrid, por sua vez, ainda tem a renovação de Sergio Ramos para tratar, com o contrato do zagueiro espanhol acabando junto de David Alaba.

Em uma possível renovação de Sergio Ramos, a equipe do Real Madrid ainda teria Varane, Militão e Nacho, além de Alaba, que forçaria a venda de um dos zagueiros. Por ser a peça menos utilizada das citadas, o brasileiro seria negociado com o Bayern.

O interesse do Bayern de Munique em Éder Militão pode esbarrar na contratação de Upamecano, do RB Leipzig, que é alvo do gigante alemão e de outros diversos clubes europeus. Francês, o zagueiro está na mira da Europa pela sua multa rescisória na próxima janela, que chegará aos R$ 267,6 milhões (42 milhões de euros).