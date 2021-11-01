Bayern de Munique x Benfica: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Chegou a hora da bola voltar a rolar no maior torneio de clubes do mundo. Nesta terça-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League, o Bayern de Munique recebe o Benfica em partida válida pelo Grupo E. O duelo acontece na Allianz Arena, em Munique, às 17h (de Brasília).BAYERN DE MUNIQUELíder do Grupo E com 100% de aproveitamento, o Bayern de Munique tem a classificação encaminhada para as oitavas de final. Antes da partida, o técnico Julian Nagelsmann afirmou que o objetivo bávaro é conquistar a vaga no mata-mata o mais rápido possível.

- Eles têm uma boa mentalidade e muita experiência. Foi visto que eles estão sempre em posição de ser uma ameaça ao gol. Estamos tentando obter os 12 pontos e a classificação para a próxima fase. Queremos continuar a forma dos primeiros jogos - disse Julian Nagelsmann.

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BENFICAApós perder em casa para o Bayern por 4 a 0, o técnico Jorge Jesus afirmou que espera para esta terça-feira um jogo ainda mais difícil do que o que foi disputado no Estádio da Luz. Segundo o ex-Flamengo, sua equipe encontrará muita dificuldade com os germânicos.

- Vamos ter um cenário completamente diferente da Luz. O adversário é o mesmo, mas vai nos pôr à prova defensivamente com mais situações. Eles são muito fortes no um contra um. Vamos tentar que a equipe tenha sempre ajuda e que não se desorganize muito contra a um adversário técnica, tática e fisicamente forte - disse Jorge Jesus.

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Bayern de Munique x BenficaChampions LeagueGrupo E - 4ª Rodada​Data e horário: 02/11/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Árbitro: Szymon Marciniak (POL)Assistentes: Pawel Sokolnicki (POL) e Tomasz Listkiewicz (POL)Transmissão: HBO Max

PROVÁVEIS TIMES

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Süle, Upamecano e Lucas Hernández; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller e Sané; Lewandowski.

Desfalques: Choupo-Moting e Ulreich (lesionados); Davies (dúvida).

BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Yaremchuk e Darwin Núñez.