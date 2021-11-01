Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bayern de Munique x Benfica: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League
futebol

Bayern de Munique x Benfica: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Equipes se enfrentam pela primeira rodada do segundo turno da fase de grupos da competição. Jogo acontece na Alemanha e bávaros têm a classificação encaminhada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 nov 2021 às 12:58

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 12:58

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Chegou a hora da bola voltar a rolar no maior torneio de clubes do mundo. Nesta terça-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League, o Bayern de Munique recebe o Benfica em partida válida pelo Grupo E. O duelo acontece na Allianz Arena, em Munique, às 17h (de Brasília).BAYERN DE MUNIQUELíder do Grupo E com 100% de aproveitamento, o Bayern de Munique tem a classificação encaminhada para as oitavas de final. Antes da partida, o técnico Julian Nagelsmann afirmou que o objetivo bávaro é conquistar a vaga no mata-mata o mais rápido possível.
- Eles têm uma boa mentalidade e muita experiência. Foi visto que eles estão sempre em posição de ser uma ameaça ao gol. Estamos tentando obter os 12 pontos e a classificação para a próxima fase. Queremos continuar a forma dos primeiros jogos - disse Julian Nagelsmann.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
BENFICAApós perder em casa para o Bayern por 4 a 0, o técnico Jorge Jesus afirmou que espera para esta terça-feira um jogo ainda mais difícil do que o que foi disputado no Estádio da Luz. Segundo o ex-Flamengo, sua equipe encontrará muita dificuldade com os germânicos.
- Vamos ter um cenário completamente diferente da Luz. O adversário é o mesmo, mas vai nos pôr à prova defensivamente com mais situações. Eles são muito fortes no um contra um. Vamos tentar que a equipe tenha sempre ajuda e que não se desorganize muito contra a um adversário técnica, tática e fisicamente forte - disse Jorge Jesus.
+ Messi fora do topo, Neymar ausente do top 15… Veja as 25 posições de suposta lista da Bola de Ouro 2021FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x BenficaChampions LeagueGrupo E - 4ª Rodada​Data e horário: 02/11/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Árbitro: Szymon Marciniak (POL)Assistentes: Pawel Sokolnicki (POL) e Tomasz Listkiewicz (POL)Transmissão: HBO Max
PROVÁVEIS TIMES
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Süle, Upamecano e Lucas Hernández; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller e Sané; Lewandowski.
Desfalques: Choupo-Moting e Ulreich (lesionados); Davies (dúvida).
BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Yaremchuk e Darwin Núñez.
Desfalques: André Almeida, Lázaro, Rodrigo Pinho e Seferovic (lesionados).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique benfica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados