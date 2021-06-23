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Bayern de Munique volta atrás e busca contratação de Haaland

Mudança de postura se dá por conta do desejo de Lewandowski em deixar o clube bávaro em busca de outros mercados. Polonês tem contrato com o Bayern até 2023...

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 09:21

LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 09:21
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O Bayern de Munique está disposto a buscar a contratação de Haaland, segundo o "Bild". Embora sempre tenha negado o interesse, a mudança de postura se deu por conta do entendimento de que Lewandowski possa ter o desejo de deixar os bávaros nesta janela com o objetivo de alcançar outros mercados.O polonês tem contrato com a equipe alemã até 2023 e a única ocndição para a contratação de um novo centroavante é a saída do atual camisa nove. O Real Madrid, que já teve interesse no atacante, é uma opção, além de clubes da Premier League.
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Haaland também encher os olhos dos mesmos clubes. Segundo o "La Reppublica" na última terça-feira, os merengues fizeram uma proposta ao Dortmund pelo centroavante. Chelsea, Manchester City e Manchester United também monitoram o jovem.
Os aurinegros buscam segurar sua principal estrela para a próxima temporada, uma vez que a permanência de Jadon Sancho é considerada complicada. Em sua primeira temporada completa com o clube alemão, Haaland 41 gols em 41 jogos e tendo sua melhor temporada na carreira.
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