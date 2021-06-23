Bayern de Munique volta atrás e busca contratação de Haaland

O Bayern de Munique está disposto a buscar a contratação de Haaland, segundo o "Bild". Embora sempre tenha negado o interesse, a mudança de postura se deu por conta do entendimento de que Lewandowski possa ter o desejo de deixar os bávaros nesta janela com o objetivo de alcançar outros mercados.O polonês tem contrato com a equipe alemã até 2023 e a única ocndição para a contratação de um novo centroavante é a saída do atual camisa nove. O Real Madrid, que já teve interesse no atacante, é uma opção, além de clubes da Premier League.