Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campeão

Bayern de Munique vence o Tigres e conquista o Mundial de Clubes da Fifa

Pavard marcou o gol do título da equipe alemã, que venceu todas as competições que disputou nesta temporada
Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 17:05

Bayern conquistou o Mundial de Clubes sem dificuldades Crédito: Fifa/Divulgação
O Bayern de Munique é o grande campeão do Mundial de Clubes 2020. Nesta quinta-feira (11), o clube alemão bateu o Tigres (MEX) por 1 a 0 no Estádio Cidade da Educação, na final do torneio da Fifa, e conquistou o quarto título mundial de sua história. O gol do jogo foi marcado por Benjamin Pavard. 

O JOGO

Como era de se esperar, o Bayern teve o controle do jogo na etapa inicial e criou as melhores oportunidades de gol. O Tigres tentou se defender para buscar os contra-ataques, mas não teve tanta eficiências nos 45 minutos iniciais em Doha.
Aos 18 minutos, o Bayern chegou a balançar as redes com gol o volante Kimmich, mas a arbitragem anulou por posição irregular. O camisa 6 acerou bonito chute de fora da área, mas Lewandowski, que estava à frente, atrapalhou o goleiro Guzmán antes da bola entrar. 
Aos 15 minutos do segundo tempo, o Bayern abriu o placar com o lateral-direito Pavard. Kimmich levantou na área, Lewandowski disputou a bola com Guzmán, e o camisa 5 francês aproveitou o rebote. O lance foi checado pelo VAR para ver um possível impedimento de Lewandowski, que não existiu, mas não observou um toque de mão do camisa 9 bávaro. 
No fim do jogo, o goleiro Nahuel Guzmán foi exigido e evitou uma derrota ainda maior para o Tigres. O goleiro viu a bola bater na trave, foi exigido com jogada contra do próprio defensor e fez grande defesa em chute forte do brasileiro Douglas Costa. 
Com o título conquistado, o Bayern de Munique agora é tetracampeão mundial. A equipe alemã agora se junta ao Milan, com quatro conquistas, e está em segundo na lista de clubes com mais títulos mundiais. Líder do ranking, o Real Madrid tem sete troféus. As outras conquistas do Bayern foram em 1976, 2001 e 2013.
​O Bayern repetiu o Barcelona no ano de 2009, e conquistou seis títulos em um ano. Apesar de ser disputado em 2021, o Mundial de Clube é referente ao ano de 2020. Os bávaros foram campeões da Champions League, da Bundesliga, da Copa da Alemanha, da Supercopa da Alemanha e da Supercopa da Europa.
O Bayern volta para a Alemanha onde dará sequência à temporada. Na próxima segunda-feira, o time de Hansi Flick entra em campo pela Bundesliga, onde enfrenta o Arminia, que briga contra o rebaixamento. A partida acontece na Allianz Arena, em Munique, às 16h30 (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados