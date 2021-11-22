futebol

Bayern de Munique está interessado na contratação de joia do Barcelona

Pedri, eleito Golden Boy da última temporada, é alvo do clube alemão e entorno do atleta já está ciente do interesse. Meia renovou com equipe culé até 2026...
LanceNet

22 nov 2021 às 11:11

Pedri, eleito Golden Boy da última temporada, é alvo de interesse do Bayern de Munique, segundo o "As". As informações indicam que o clube alemão tem a intenção de quadruplicar o salário do meia do Barcelona, que recentemente renovou seu contrato até 2026.Os bávaros pretender negociar com o clube catalão a transferência do atleta na janela de janeiro ou para a próxima temporada. Os alemães estão dispostos a tornar o jovem de 18 anos no jogador mais caro da história da entidade, superando Lucas Hernández que custou 80 milhões de euros (R$ 503 milhões na atual cotação) há dois anos.
O entorno de Pedri já tem conhecimento das intenções do Bayern, mas a joia do Barcelona se sente feliz na Catalunha e acredita que tem potencial de crescimento na equipe espanhola. No entanto, a crise econômica do clube blaugrana pode fazer com que os culés se sintam obrigados a negociá-lo.
No recente contrato firmado entre clube e jogador, o Barcelona estipulou uma cláusula de rescisão contratual de um bilhão de euros (R$ 6,2 bilhões). Na prática, esse artifício impede que uma outra equipe tire um atleta da entidade blaugrana sem antes conversar com os calalães.
Crédito: Pedri é alvo do Bayern de Munique (Foto: THANASSIS STAVRAKIS/POOL/AFP

