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futebol

Bayern de Munique está em conversas avançadas por Wijnaldum

Meio-campista irá deixar o Liverpool após o término do seu contrato, que se encerra ao final desta temporada. Holandês também é especulado no Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 10:40

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 10:40

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
O Bayern de Munique tem conversas avançadas pela contratação do meio-campista Wijnaldum, segundo o "Sport1". Segundo as informações, o holandês está animado com a possibilidade de vestir a camisa do atual campeão da Bundesliga.O atleta do Liverpool tem contrato com o clube de Anfield até o próximo dia 30 de junho e já decidiu que não irá renovar com a equipe inglesa. Dessa forma, o jogador é visto como uma das maiores barganhas da próxima janela de transferências.
> Veja a tabela da Bundesliga
Além dos bávaros, o Barcelona era um dos mais interessados em contar com o meia na próxima temporada. O jogador tem a confiança do técnico Ronald Koeman pro terem trabalhado juntos na seleção holandesa. No entanto, a permanência do comandante no time culé não é garantida.
Wijnaldum se apresenta à Holanda nos próximos dias após o encerramento da Premier League visando a preparação para a disputa da Eurocopa. O veterano ainda não anunciou publicamente qual será o seu destino após cinco anos defendendo o Liverpool.

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