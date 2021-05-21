Bayern de Munique está em conversas avançadas por Wijnaldum

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O Bayern de Munique tem conversas avançadas pela contratação do meio-campista Wijnaldum, segundo o "Sport1". Segundo as informações, o holandês está animado com a possibilidade de vestir a camisa do atual campeão da Bundesliga.O atleta do Liverpool tem contrato com o clube de Anfield até o próximo dia 30 de junho e já decidiu que não irá renovar com a equipe inglesa. Dessa forma, o jogador é visto como uma das maiores barganhas da próxima janela de transferências.

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Além dos bávaros, o Barcelona era um dos mais interessados em contar com o meia na próxima temporada. O jogador tem a confiança do técnico Ronald Koeman pro terem trabalhado juntos na seleção holandesa. No entanto, a permanência do comandante no time culé não é garantida.