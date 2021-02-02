Bayern de Munique divulga atletas inscritos para o Mundial de Clubes

O Bayern de Munique confirmou os 23 jogadores inscritos para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que começa nesta quinta-feira. O clube alemão estreia na próxima segunda-feira, já na semifinal, contra o vencedor de Al Duhail (QAT) e Al Ahly (EGI).
Havia a expectativa para a presença ou não dos meio-campistas Javi Martínez e Leon Goretzka, que testaram positivo para a Covid-19 na última semana. No entanto, ambos estão entre os relacionados pelo técnico Hansi Flick, que busca seu sexto título no comando da equipe da Baviera.
VEJA A LISTA COMPLETA DOS JOGADORES INSCRITOSGoleiros: Manuel Neuer, Alexander Nübel e Ron-Thorben Hoffmann;Defensores: Jérôme Boateng, Niklas Süle, David Alaba, Benjamin Pavard, Bouna Sarr, Lucas Hernández e Alfonso Davies;Meio-campistas: Joshua Kimmich, Javi Martínez, Leon Goretzka, Marc Roca, Corentin Tolisso e Jamal Musiala;Atacantes: Douglas Costa, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller, Robert Lewandowski e Eric Maxim Choupo-Moting.