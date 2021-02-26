Bayern de Munique, da Alemanha, parabeniza Flamengo pelo título de Campeão Brasileiro

Na noite da última quinta-feira, o Flamengo sagrou-se Campeão Brasileira pela oitava vez na história do clube. A comemoração, contudo, não se limitou ao Brasil. Através das redes sociais, a conta oficial do Bayern de Munique em espanhol parabenizou o Flamengo pela conquista. Veja 20 motivos para acreditar que as glórias do Flamengo vão seguir por anosO Bayern de Munique foi um dos times mais vitoriosos da última temporada. Em 2020, conquistou a Bundesliga (Campeonato Alemão), a Copa da Alemanha, a Champions League, a Supercopa da Europa, a Supercopa da Alemanha e o Mundial de Clubes - este último foi disputado em 2021, mas era válido pela edição de 2020.