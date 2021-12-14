Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bayern de Munique busca 'roubar' joia do Borussia Dortmund

Clube bávaro está interessado na contratação de Jude Bellingham, meia da equipe aurinegra e da seleção inglesa. Liverpool também observa o jovem de 18 anos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2021 às 09:00

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 09:00

O Bayern de Munique está interessado em "roubar" mais uma joia do Borussia Dortmund. Segundo o "Bild", a equipe da Baviera busca a contratação de Jude Bellingham, meia que está em sua segunda temporada no clube aurinegro e que já alcançou a seleção inglesa.No entanto, o camisa 22 tem contrato até 2025 e negociar a saída de um atleta para um rival direto na Alemanha é a última opção para o Dortmund. O Liverpool também ter interesse no ex-jogador do Birmingham e deve ter preferência em caso de uma disputa com os bávaros.
No passado, após o clube aurinegro ter conquistado títulos da Bundesliga e ter chegado em final de Champions League, o Bayern desmantelou a coluna vertebral do time. Na época, o principal clube da Alemanha contratou Lewandowski, Gotze e Hummels, embora os dois últimos não tenham obtido sucesso em Munique.
Bellingham é tratado como uma das maiores joias do Dortmund e é peça essencial na equipe de Marco Rose. Na atual temporada, o atleta já participou de 23 jogos, anotou três gols e contribuiu com nove assistências.
Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados