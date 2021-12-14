Bayern de Munique busca 'roubar' joia do Borussia Dortmund

O Bayern de Munique está interessado em "roubar" mais uma joia do Borussia Dortmund. Segundo o "Bild", a equipe da Baviera busca a contratação de Jude Bellingham, meia que está em sua segunda temporada no clube aurinegro e que já alcançou a seleção inglesa.No entanto, o camisa 22 tem contrato até 2025 e negociar a saída de um atleta para um rival direto na Alemanha é a última opção para o Dortmund. O Liverpool também ter interesse no ex-jogador do Birmingham e deve ter preferência em caso de uma disputa com os bávaros.
No passado, após o clube aurinegro ter conquistado títulos da Bundesliga e ter chegado em final de Champions League, o Bayern desmantelou a coluna vertebral do time. Na época, o principal clube da Alemanha contratou Lewandowski, Gotze e Hummels, embora os dois últimos não tenham obtido sucesso em Munique.
Bellingham é tratado como uma das maiores joias do Dortmund e é peça essencial na equipe de Marco Rose. Na atual temporada, o atleta já participou de 23 jogos, anotou três gols e contribuiu com nove assistências.