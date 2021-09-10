Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

Neste sábado, o Bayer Leverkusen enfrenta o Borussia Dortmund em partida válida pela quarta rodada da Bundesliga. O Leverkusen ainda não perdeu neste início de campeonato e ocupa a vice-liderança, enquanto o Dortmund é o quinto colocado na tabela do campeonato, com 6 pontos. O confronto, na BayArena, está marcado para às 10:30h (horário de Brasília).
> Confira a tabela e os jogos do Campeonato AlemãoBAYER LEVERKUSENO Bayern Leverkusen vive uma boa fase neste início de temporada. A equipe segue invicta nessas três primeiras rodadas da Bundesliga. O Leverkusen empatou a primeira partida e, as outras duas, venceu de goleada. Em segundo lugar na tabela, o time possui nove gols marcados e apenas dois sofridos.
BORUSSIA DORTMUND O Borussia Dortmund está em quinto lugar na competição, mas apenas 1 ponto atrás do Leverkusen. O Dortmund ganhou duas partidas e perdeu contra o Freiburg, por 2 a 1. A equipe busca a vitória fora de casa para avançar na tabela da Bundesliga.FICHA TÉCNICA
Bayer Leverkusen x Borussia DortmundBundesliga - 4º rodada
Data e horário: 11/09/2021, às 10:30h (de Brasília)Local: BayArena, em Leverkusen (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS TIMES
BAYER LEVERKUSEN (Técnico: Gerardo Seoane)Hradecky; Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker; Exequiel Palacios, Aránguiz, Demirbay; Diaby, Paulinho, Patrik Schick
Desfalques: Aranguiz e Hincapie (serviço internacional); Baumgartlinger, Fosu-Mensah e Tapsoba (lesionados).
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Meunier, Witsel, Akanji, Guerreiro; Dahoud, Bellingham, Reyna; Reus, Haaland, Malen.
Desfalques: Can, Coulibaly, Morey, Reyna, Schmelzer, Tigges e Zagadou (lesionados).