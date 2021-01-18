Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund: onde assistir e prováveis escalações do jogo

Nesta terça-feira, o Bayer Leverkusen receberá o Borussia Dortmund pela 17ª rodada. A partida, que ocorrerá na BayArena, às 16:30h (de Brasília), terá duas equipes que brigam por uma vitória que pode alavancar um time na busca pela liderança. Os adversários somam 29 pontos, com o Leverkusen com tendo vantagem no saldo de gols, e ocupam a terceira e quarta colocação do Alemão.
O Bayer Leverkusen, time da casa, ocupa uma posição segura na tabela, e por enquanto garante uma vaga na próxima Champions League. Na quarta colocação, a equipe treinada por Peter Bosz, vem de uma sequência ruim, vencendo apenas uma vez nas últimas cinco partidas pelo Campeonato Alemão.
Contra o Dortmund, o Leverkusen busca uma vitória que pode mudar o cenário atual da equipe, e recuperar a confiança dos jogadores. A equipe fazia um ótimo campeonato, e estavam invictos na competição até as três derrotas nos últimos cinco jogos.
O Borussia Dortmund, por sua vez, enfrentou uma mudança de treinador. A saída de Lucien Favre e a chegada de Edin Terzic movimentaram a Muralha Amarela, que busca uma melhor colocação no campeonato, atrás de alcançar o Bayern de Munique na luta pela liderança.
Liderada pelos jovens Haaland, Jadon Sancho e pelo experiente ídolo Marco Reus, o time viaja para enfrentar um adversário direto em uma partida que vai alavancar uma equipe para a briga pelo topo da tabela, encostando no RB Leipzig, atual segundo colocado.FICHA TÉCNICABayer Leverkusen x Borussia Dortmund
Data e horário: 19/01/2021, às 16:30h (de Brasília)Local: BayArena, em Leverkusen (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS TIMESBAYER LEVERKUSEN (Técnico: Peter Bosz)Hrádecky; Dragovic, Jonathan Tah, Tapsoba e Sinkgraven; Baumgartlinger, Amiri e Demirbay; Diaby, Bailey e Patrik Schick.
Desfalques: Sven Bender, Arias, Bellarabi, Weiser, Paulinho e Palacios (lesionados).
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Edin Terzic)Burki; Meunier, Hummels, Akanji e Raphael Guerreiro; Emre Can, Bellingham, Reus, Sancho e Brandt; Haaland.
Desfalques: Zagadou, Hazard, Witsel e Schmelzer.