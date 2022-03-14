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futebol

Bauermann lamenta derrota, mas acredita em recuperação do Santos com Bustos

Zagueiro acredita que o novo treinador vai fazer a equipe evoluir na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 22:09

Publicado em 13 de Março de 2022 às 22:09

O zagueiro Eduardo Bauermann confia no trabalho do técnico Fabián Bustos no Santos. Apesar da derrota para o Palmeiras, no Allianz Parque, por 1 a 0, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o defensor acredita que o time entendeu bem a ideia do treinador. - Então, a curto prazo é muito difícil. Mas entendemos a ideia do nossos trinador. Conseguimos fazer um bom jogo. Sabíamos que era difícil, sabíamos que tínhamos que suportar. No meu ponto do vista, no lance de pênalti, eles decidiram. O trabalho do nosso treinador vai dar resultado - disse o Bauermann à HBO Max após o jogo.
Com o resultado negativo, o Peixe ficou mais distante de uma possível vaga para próxima fase do torneio regional. Pior do que isso, ainda corre riscos de um possível rebaixamento.
- Sabemos que nós trouxemos essa pressão. Não foi o suficiente. Uma camisa dessa temos que brigar lá em cima. Estamos num momento delicado. Mas vamos dar a volta por cima - completou o zagueiro.
O próximo duelo do Alvinegro Praiano será contra a Ferroviária, na quarta-feira, às 19 horas, em Araraquara. Com apenas 10 pontos na competição, a campanha é a terceira pior da competição, na frente apenas do já rebaixado Novorizontino e da Ponte Preta.
Crédito: ZagueiroEduardoBauermannfalouapósaderrotaparaoPalmeirasnoclássico(Foto:IvanStorti/SantosFC

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