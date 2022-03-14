Bauermann lamenta derrota, mas acredita em recuperação do Santos com Bustos

O zagueiro Eduardo Bauermann confia no trabalho do técnico Fabián Bustos no Santos. Apesar da derrota para o Palmeiras, no Allianz Parque, por 1 a 0, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o defensor acredita que o time entendeu bem a ideia do treinador. - Então, a curto prazo é muito difícil. Mas entendemos a ideia do nossos trinador. Conseguimos fazer um bom jogo. Sabíamos que era difícil, sabíamos que tínhamos que suportar. No meu ponto do vista, no lance de pênalti, eles decidiram. O trabalho do nosso treinador vai dar resultado - disse o Bauermann à HBO Max após o jogo.

Com o resultado negativo, o Peixe ficou mais distante de uma possível vaga para próxima fase do torneio regional. Pior do que isso, ainda corre riscos de um possível rebaixamento.

- Sabemos que nós trouxemos essa pressão. Não foi o suficiente. Uma camisa dessa temos que brigar lá em cima. Estamos num momento delicado. Mas vamos dar a volta por cima - completou o zagueiro.

O próximo duelo do Alvinegro Praiano será contra a Ferroviária, na quarta-feira, às 19 horas, em Araraquara. Com apenas 10 pontos na competição, a campanha é a terceira pior da competição, na frente apenas do já rebaixado Novorizontino e da Ponte Preta.