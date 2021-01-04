Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bateu saudade? Jorge Jesus compara fases vividas por Benfica e Flamengo: 'A diferença é enorme'
futebol

Bateu saudade? Jorge Jesus compara fases vividas por Benfica e Flamengo: 'A diferença é enorme'

Em entrevista coletiva recente, o técnico salientou que não ganhará Liga dos Campeões pelos Encarnados e, em seguida, lembrou dos tempos de Rubro-Negro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2021 às 19:14

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 19:14

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Em pouco mais de um ano pelo Flamengo, Jorge Jesus fez história à beira do campo e tornou-se um dos principais técnicos da história centenária do clube. Atualmente, no Benfica, o português tem citado o Rubro-Negro com frequência, sendo a última na mais recente entrevista coletiva.
Instável sob o comando dos Encarnados, onde tem acumulado frustações (como na "pré-Liga dos Campeões e o vice na Supertaça de Portugal para o Porto), Jesus comparou o período em que dirigiu o Fla com o atual:
- Neste momento, estava numa fase da minha carreira em que podia ser campeão do mundo. Se tivesse sido, seguramente que era mais muito mais valorizado, porque tinha ganho todas as competições internacionais. É uma diferença grande, como é óbvio. Em Portugal não vou ganhar a Champions, tenho a certeza disso, principalmente este ano em que nem lá estamos. A diferença é enorme.
Apesar da derrota na final para o Liverpool no Mundial de Clubes (lembrado pelo Mister), Jorge Jesus e Flamengo viveram um ano "mágico" em 2019, cujos títulos abriram portas para mais dois canecos em 2020.
Ao todo, foram 43 vitórias, dez empates e quatro derrotas de Jesus sob o comando do Flamengo, com os títulos do Brasileirão e da Libertadores, em 2019, e Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Carioca nesta temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados