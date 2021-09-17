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Bateu no braço? Veja o gol do Cruzeiro anulado contra o Operário e a expulsão de Vanderlei Luxemburgo

Lance no fim da partida gerou muita confusão. Técnico da raposa acabou levando vermelho...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 22:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 22:38
O empate em 1 a 1 entre Cruzeiro e Operário-PR, na noite desta quinta-feira, pela Série B do Brasileiro, terminou em confusão por conta de polêmica com arbitragem. Isso porque o juiz Rodrigo Dalonso, com o auxílio do VAR, anulou um gol de Marcelo Moreno aos 52 minutos do segundo tempo alegando que a bola bateu no braço de Marco Antônio, que deu a assistência para o atacante. Veja o lance no vídeo acima!
+ Veja a tabela da Série B e simule os resultados dos jogos
A revisão da jogada demorou cerca de 15 minutos, criando uma grande confusão entre os jogadores e comissões técnicas das duas equipes. Ao cobrar o árbitro, o técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, acabou sendo expulso. O treinador ainda demorou a descer para o vestiário e seguiu falando com Rodrigo Dalonso por um tempo. Veja no vídeo abaixo:A Raposa volta a campo no domingo, 19 de setembro, às 16h, contra o Vasco. O time mineiro está com 30 pontos, na 12ª posição, 11 a menos do que o quarto colocado CRB. Se não houver efeito suspensivo, Luxa não poderá estar no banco diante do Cruz-maltino.Luxemburgo saiu de campo revoltado com o árbitro Rodrigo Dalonso-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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