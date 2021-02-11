Bastidores: Pedro Raul abre mão de bônus, e Botafogo mantêm 20% de direitos econômicos

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Pedro Raul foi vendido ao Kashiwa Reysol, mas ainda terá uma conexão, mesmo que seja ainda por papel, com o Botafogo. O LANCE! apurou que o clube de General Severiano manterá 20% dos direitos econômicos do atleta de 23 anos, que está a caminho do futebol japonês e não atua mais com a camisa preta e branca.

A negociação foi finalizada no fim da noite da última quarta-feira, quase no começo desta quinta-feira. Após ter uma primeira investida recusada, o Kashiwa Reysol apareceu com uma nova proposta, dessa vez envolvendo dinheiro e uma negociação em definitivo, o que abriu os olhos do Botafogo.

Durcesio Mello, novo presidente do Alvinegro, entrou no circuito e participou da fase final das negociações. Nesta conversa, ficou combinado que Pedro Raul abriria mão da bonificação de 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões, na cotação atual) por ter atuado em 60% dos jogos do Alvinegro como titular.O dinheiro da transferência, portanto, ficaria "livre" para o Botafogo. Os direitos de Pedro Raul eram divididos com o Vitória de Guimarães-POR, antigo clube do atacante, que tinha 30% dos direitos econômicos. Pelo acordo para o jogador abrir mão da bonificação, ficou combinado que parte da verba de agora ficaria encaminhada ao estafe e ao atacante.

O resumo da ópera é que, tirando os 30% da equipe portuguesa e os encargos dos empresários que participaram da negociação, o Botafogo levará cerca de 50% dos valores pagos pelo Kashiwa Reysol. A equipe japonesa depositará 2 milhões de dólares (R$ 10,7 milhões) pelo jogadores. Portanto, o Botafogo deve acumular pouco mais de R$ 5 milhões.