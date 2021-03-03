Bastidores: Gabriel Batista e Natan puxam coro de motivação antes de vitória do Flamengo; confira

Crédito: Paula Reis/Flamengo

Após estrear no Carioca 2021 com vitória sobre o Nova Iguaçu, o Flamengo divulgou na noite desta quarta-feira o tradicional vídeo de bastidores da partida. Os minutos que antecederam o triunfo por 1 a 0, no Maracanã, nesta terça-feira, foram marcados pela liderança do goleiro Gabriel Batista e do zagueiro Natan, que entoaram o coro de motivação para os companheiros, em maioria jovens da equipe sub-20.

+ De Matheus Cunha a Wewerton, conheça as caras novas que vão defender o Flamengo no início do CariocaMesmo com apenas 22 anos, Gabriel Batista foi o jogador mais velho entre os titulares do Flamengo. E foi ele quem puxou as palavras ao grupo no vestiário. O goleiro citou os títulos recentes da equipe principal e ressaltou a grande oportunidade em vestir a camisa rubro-negra dentro do Maracanã.

- Eles ganharam tudo aqui. Vamos entrar com alegria e responsabilidade, desfrutar. Vamos vestir a camisa do Flamengo dentro do Maracanã. Quem não queria essa oportunidade. Nós estamos aqui. Então, vamos "entrar à vera". Dividida é nossa, tudo nosso. A gente não pode perder um metro de campo. Não tem essa de garotos de 18, 19 anos. Eles têm que sentir que isso é o Flamengo.

Na última roda antes de entrar em campo, foi a vez de Natan dar um discurso motivacional. Importante na campanha do Octacampeonato brasileiro, o zagueiro foi o capitão da equipe na estreia e destacou a importância de os jovens saberem da pressão em vestirem a camisa do Flamengo, mas não perderem a alegria de jogar.

+ Carioca 2021: confira a tabela e simule os resultados

- Tem pressão, mas desfrutem do momento. Alegria, não tenham medo de jogar. Papai do céu vai abençoar todo mundo, vamos lá dentro, representar o Flamengo. Lá dentro quem manda é gente.

Após uma partida truncada e sem muito brilho, o Flamengo chegou ao gol da vitória com um belo chute de Max, já no último minuto de jogo. Após o fim da partida, o jovem de 19 anos se emocionou e recebeu o carinho dos companheiros no vestiário.