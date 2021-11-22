Bastidores do Flamengo no Uruguai: academia 'reformada', internet própria e pedido 'especial' de Renato

O Flamengo ainda tem um jogo a cumprir no Campeonato Brasileiro antes de embarcar para Montevidéu, sede da final da Libertadores, a ser realizada no próximo sábado (27), contra o Palmeiras. Mas os preparativos para a estadia já estão definidos, inclusive com uma colaboração camarada do Peñarol e incrementos solicitados pelos cariocas. O Peñarol será a casa do Flamengo de quarta-feira a sábado (de manhã), pois o Rubro-Negro, que chegará na capital uruguaia na quarta, treinará no mesmo dia (24) na sede dos Carboneros - Estádio Campeón del Siglo. A Conmebol sugeriu, e os clubes estreitaram os laços e acordaram até a inclusão de equipamentos de academia para a preparação até a final, assegurados pelo Fla, que pediu um reparo especial no gramado após as atividades por lá.

Em relação à hospedagem, o Flamengo fincará bandeira a cerca de 10km do estádio do Peñarol. O clube avisou à Conmebol que necessitava de mais quartos em relação ao que a entidade havia oferecido e, agora, terá 75 à sua disposição, sendo que cada atleta terá o seu próprio quarto.

Com 100% de ocupação, a internet do hotel não seria a ideal para atender à delegação. Assim, segundo o LANCE! apurou, o Flamengo contratou plano de internet exclusivo para o clube. Serão instalados roteadores no quarto de todos atletas para ajudá-los a navegar sem transtornos, jogar, assistir a filmes e passar o tempo.

Além disso, a internet própria ajudará a comissão a baixar conteúdo e repassar aos jogadores, como é feito de praxe. Gabriel Skinner, supervisor de futebol do clube, adotou as medidas após duas visitas técnicas ao hotel.

PEDIDO DE RENATO

Renato Gaúcho fez um pedido "especial" à direção do clube: para a delegação chegar o mais cedo possível em Montevidéu, diferentemente de como ocorreu em Lima, em que o clube teve um dia a menos para preparação no país da final. No entendimento dele, o objetivo, além da ambientação o quanto anos, é a recuperação daqueles que necessitam de mais atenção, como Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique.

> Veja e simule a tabela do Brasileirão