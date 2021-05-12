Bastidores do Corinthias: Em tarde de marca histórica, Fagner agradece companheiros e brinca com Piton: 'Cruzamento morto'

No vestiário após vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre a Inter de Limeira, nesta terça-feira (11), pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, o lateral-direito Fagner, autor do primeiro gol do jogo, foi o personagem principal.

No Timão desde 2014, além de passar um ano no clube, em 2007, o jogador completou a sua partida de número 400 com a camisa alvinegra, diante do time de Limeira, e, como presente, anotou ou seu 12º tento pela equipe do Parque São Jorge.

>> Confira a tabela do Paulistão simule os próximos jogos do CorinthiansNa roda formada pelo elenco corintiano ao fim da partida, o defensor agradeceu aos companheiros o feito.

– Só agradecer todo mundo. Muitas vezes a gente fica masa qui do que em casa. Dia a dia, nossas brincadeiras, dia de trabalho, nos gols que a gente perde de vez em quando Só agradecer por tudo o que vocês fazem por mim, porque sozinho a gente não consegue nada, de verdade, mesmo, de coração – registrou a Corinthians TV

Mas não faltou resenha no vestiário, já que Fagner brincou com o lateral-esquerdo Lucas Piton, autor da assistência no primeiro gol do Corinthians, que o cruzamento para que o camisa 23 completasse foi errado.

– Agradecer o Piton pelo cruzamento morto, que eu fiquei na dúvida se ia de cabeça, de joelho, de canela, tanto é que o gol foi meio joelho e meio canela, mas o importante é que a bola entrou e eu consegui abrir o placar. Agora ele (Piton) vai pagar o japonês – pontuou Fagner.