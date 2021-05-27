Bastidores do Corinthians: Sylvinho participa do vestiário corintiano em goleada

Crédito: Reprodução/Corinthians TV

Ainda que não estivesse no banco de reservas do Corinthians na vitória por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), na última quarta-feira (26), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena, o novo técnico corintiano, Sylvinho participou ativamente do jogo.Além de comandar o último treino antes da partida, o treinador, que assistiu a partida das tribunas da Neo Química Arena, esteve no vestiário do Timão antes da bola rolar, no intervalo e após o duelo.

Anteriormente ao apito inicia, a orientação do novo comandante foi de não cair na pressão do time paraguaio.

– Estamos aqui porque somos apaixonados. Vocês já sabem o que tem que ser feito. Quer um conselho? Não entra em provação. Vai jogar. Em pé. Deixa a p… do árbitro, deixa ele quieto – registrou a Corinthians TV.

Depois do jogo, Sylvinho se mostrou satisfeito com a pressão aplicada pelos atletas corintianos contra o River, do Paraguai.

– Essa é a nossa cara e tem que se mostrar cada vez mais. Feliz pelos gols e por não ter tomado. Mas que beleza o pressing, a continuidade e vocês estarem entendendo. É essa é a nossa casa e vai ser cada vez mais. Quero todo sendo atletas. É bom ganhar, parabéns para vocês – disse o treinador após o triunfo.

Sylvinho estreará no banco de reservas do Corinthians neste domingo (30), quando o Timão encara o Atlético-GO, em Itaquera, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, o treinador comandará três atividades com o grupo.