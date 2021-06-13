Bastidores do Corinthians: Gabriel revela que Mosquito prometeu assistência antes de Dérbi

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Autor do gol do empate do Corinthians em 1 a 1 contra o Palmeiras, no último sábado (12), no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o meia Gabriel elogiou o atacante Gustavo Mosquito.

Os dois jogadores dividem quarto nas concentrações corintianas, e Gabriel comentou que Mosquito prometeu ao volante que daria o passe para o gol.

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Mosquito, por sua vez, disse que a assistência já era para ter saído no último compromisso pelo Brasileirão, na vitória corintiana por 1 a 0 sobre o América-MG, em Belo Horizonte, há duas semanas.

- Era pra ter saído contra o América-MG, mas saiu na hora certa, no momento certo, jogo difícil, essa a entrega e o espírito -