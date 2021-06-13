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Bastidores do Corinthians: Gabriel revela que Mosquito prometeu assistência antes de Dérbi

Atacante serviu o meia no gol corintiano no empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, no último sábado  (12)...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 17:25

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 17:25

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Autor do gol do empate do Corinthians em 1 a 1 contra o Palmeiras, no último sábado (12), no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o meia Gabriel elogiou o atacante Gustavo Mosquito.
Os dois jogadores dividem quarto nas concentrações corintianas, e Gabriel comentou que Mosquito prometeu ao volante que daria o passe para o gol.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos do Timão>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!- Esse moleque joga muito, no nível que faz a diferença para nós. Nós concentramos juntos, e ele falou que iria dar a assistência – registrou a Corinthians TV.
Mosquito, por sua vez, disse que a assistência já era para ter saído no último compromisso pelo Brasileirão, na vitória corintiana por 1 a 0 sobre o América-MG, em Belo Horizonte, há duas semanas.
- Era pra ter saído contra o América-MG, mas saiu na hora certa, no momento certo, jogo difícil, essa a entrega e o espírito -
Em três rodadas pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem uma vitória, um empate e uma derrota. Nesta quarta-feira (16), o Timão busca o seu primeiro triunfo em casa, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, às 20h30, pela quarta rodada da competição nacional. No seu único compromisso em Itaquera até aqui, o clube alvinegro foi derrotado por 2 a 0 pelo Atlético-GO, pela primeira rodada da competição nacional.

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