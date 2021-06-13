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Bastidores do Corinthians: Após empate em Dérbi, Sylvinho afirma: 'A caminhada só começou'

No último sábado (12), contra o Palmeiras, Timão saiu perdendo, mas treinador corintiano ficou satisfeito com o poder de reação para buscar o empate...

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 15:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jun 2021 às 15:58
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O técnico Sylvinho saiu satisfeito do Allianz Parque no empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Corinthians, no último sábado (12), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
O técnico chegou ao seu quinto jogo no comando corintiano, mas está tendo dificuldades para emplacar uma sequência positiva de vitórias. Até aqui, foi apenas um vitória, com duas derrotas e o segundo empate no Dérbi deste fim de semana.
- Desfrutem, descansem e segunda-feira eu quero o mesmo espírito de todos. Trabalhando forte. Muito obrigado, não vou me estender mais. A gratidão de um cara que fica em cara de fora pulando, representando dois caras que ficam estudando que nem um doido e uma diretoria que fica louca pra tentar dar o melhor para um clube como esse. A caminhada só começou, a história só começou.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultadosContra o Palmeiras, o Timão saiu perdendo logo aos dois minutos de jogo, mas aos 10 minutos do segundo tempo chegou ao empate com o volante Gabriel. No intervalo da partida, o treinador corintiano usou para apaziguar o emocional do elenco, que estava perdendo.
- Tudo o que eles querem é desorganização nossa, o jogo é de paciência e nós estamos nesse jogo – mostrou a Corinthians TV nos bastidores.
O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (16), às 20h30, na Neo Química Arena, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, onde Sylvinho tem dois jogos e duas derrotas até aqui, como técnico do Alvinegro.

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