Bastidores do Corinthians: Após empate em Dérbi, Sylvinho afirma: 'A caminhada só começou'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O técnico Sylvinho saiu satisfeito do Allianz Parque no empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Corinthians, no último sábado (12), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico chegou ao seu quinto jogo no comando corintiano, mas está tendo dificuldades para emplacar uma sequência positiva de vitórias. Até aqui, foi apenas um vitória, com duas derrotas e o segundo empate no Dérbi deste fim de semana.

- Desfrutem, descansem e segunda-feira eu quero o mesmo espírito de todos. Trabalhando forte. Muito obrigado, não vou me estender mais. A gratidão de um cara que fica em cara de fora pulando, representando dois caras que ficam estudando que nem um doido e uma diretoria que fica louca pra tentar dar o melhor para um clube como esse. A caminhada só começou, a história só começou.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultadosContra o Palmeiras, o Timão saiu perdendo logo aos dois minutos de jogo, mas aos 10 minutos do segundo tempo chegou ao empate com o volante Gabriel. No intervalo da partida, o treinador corintiano usou para apaziguar o emocional do elenco, que estava perdendo.

- Tudo o que eles querem é desorganização nossa, o jogo é de paciência e nós estamos nesse jogo – mostrou a Corinthians TV nos bastidores.