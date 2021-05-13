Bastidores da vitória: vestiário é "incendiado" por Diniz e Alison

Crédito: Reprodução/Dugout

Os bastidores do triunfo do Santos contra o Boca Juniors mostraram jogadores animados e otimistas, antes e depois do confronto (é claro!).Com discurso do capitão Alison, que não participou da partida, do goleiro João Paulo e do estreante Fernando Diniz, antes do duelo contra o time argentino o elenco parecia mais leve em relação ao que aconteceu no domingo, quando o time lutava para não ser rebaixado no Campeonato Paulista - partida que o Peixe acabou vencendo o São Bento por 2 a 0.“Nosso grupo é muito bom, é hora de colher coisas boas. Já ficou para trás o que passou, é hora de alegria”, afirmou João Paulo.“Domingo foi um dos jogos mais difíceis da nossa carreira. Hoje o cenário é completamente diferente. O futebol é tão bom que hoje ele está nos dando a oportunidade de mudar o cenário todo. O cenário era muito ruim, e hoje uma vitória aqui, muda tudo. E sabemos o que precisamos fazer pra ganhar o jogo, já vencemos eles aqui dentro, sabemos o que precisamos fazer. Precisamos nos ajudar, é não ter medo, fazer jogo de segurança, ter coragem pra atacar. Todo mundo junto para atacar e defender, vamos ganhar o jogo”, disse Alison.

Antes do time entrar em campo, o técnico Fernando Diniz ainda falou sobre a melhor forma de jogar e usou palavras de incentivo.

“Nós nascemos para isso. Então vocês joguem com coragem, joguem com alegria e que se fod* o resto. É vitória, é alegria pra jogar, é união, é carrinho quando tem que dar, e proteger o João Paulo na hora que precisar proteger. Vai lá e arregaça essa porra”, disse Fernando Diniz.

Após a vitória por 1 a o contra o Boca, o clima no vestiário foi de muita festa. Autor do gol e eleito o melhor homem da partida, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan agradeceu ao grupo.

“Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade. Segundo lugar agradecer ao grupo, sem eles não vamos a lugar nenhum. Fui feliz no lance, acho que até o próprio adversário achou que eu ia bater no gol, mas dei um drible curto e fui bem na finalização”, disse Felipe Jonatan.

O treinador Fernando Diniz, que foi expulso no decorrer do 2º tempo, agradeceu a todos os funcionários do clube e mostrou esperança para o futuro do Santos.