Basquete: Flamengo anuncia renovação com o técnico Gustavinho

Crédito: Staff Images/Flamengo

Depois de dois anos vitoriosos à frente do Flamengo, Gustavo De Conti renovou contrato com o clube e, assim, seguirá no comando da equipe de basquete por mais uma temporada. O Rubro-Negro anunciou a novidade nesta quinta-feira, destacando a final da Champions League e a edição seguinte da competição, para a qual o time já carimbou o passaporte, além do NBB, como principais escopos do técnico.

- Estou muito feliz por ter renovado com o Flamengo. É um clube em que me senti em casa desde o primeiro dia em que pisei na Gávea, tem um pensamento muito parecido com o meu também, que é de sempre disputar títulos e buscar as primeiras colocações - disse o treinador.

- O Flamengo no basquete, hoje, é o clube mais importante da América do Sul, então não foi difícil. Para mim, é uma honra que a diretoria queira que eu continue. Acho que é um trabalho que está sendo bem feito, vide os títulos que a gente conquistou.

Gustavinho chegou ao Fla em junho de 2018 e, logo no primeiro ano, faturou o NBB, o Campeonato Estadual e a Copa Super 8. Na última temporada, dirigiu a equipe na conquista de mais um Carioca e no vice-campeonato do Super 8. Sob seu comando, o FlaBasquete chegou também à final da Champions League das Américas, considerada a Libertadores da modalidade, de forma invicta, e terminou o NBB na primeira colocação. As duas competições foram encerradas precocemente por conta da pandemia do novo coronavírus, com a disputa nacional acabando sem um campeão. Já a Champions teve a decisão adiada para o segundo semestre e Gustavo ainda sonha com a conquista.

- Ficou um gostinho de quero mais, pesou na minha renovação essa questão de não ter terminado o ano porque eu vim para cá para conquistar títulos. As expectativas são as melhores possíveis, espero que a gente mantenha o nível que tivemos na temporada passada de ser uma equipe competitiva para poder brigar pelas melhores colocações.