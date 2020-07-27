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Base: time sub-20 do Vasco se reapresenta nesta segunda-feira e passa por testes de Covid-19

Após mais de quatro meses longe das atividades presenciais, grupo de juniores será o primeiro da base cruz-maltina a se reapresentar para testes físicos...

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 21:26

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 21:26
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
Enquanto o time profissional do Vasco se prepara para o Campeonato Brasileiro, as categorias de base vivem momento de expectativa. O time sub-20 se reapresenta em São Januário nesta segunda, para passar pelo mesmo processo de testagem e preservação para o Covid-19 ao qual Leandro Castan e companhia foram submetidos.Na semana passada, foi divulgado que as partidas serão retomadas em setembro. Enquanto aguardam pelo calendário detalhado, os atletas vão, finalmente, retomar às atividades presenciais. Eles seguiam em isolamento doméstico desde março.
Naturalmente, além dos exames para o novo coronavírus, serão feitas avaliações típicas de uma pré-temporada. Antes da pausa no calendário, o Vasco venceu o Boavista, pela primeira rodada da Taça Guanabara, por 2 a 0. Após os exames, a sequência de atividades serão no CT de Duque de Caxias.
O Vasco utilizou do período sem jogos para renovar e reforçar o elenco. Só nos últimos dias, o empréstimo do meia Guilherme Rodrigues junto ao Nacional-SP foi ampliado e o novo vínculo do volante Weverton também foi divulgado.
O primeiro tem 18 anos, e fica no clube de São Januário, agora, até o fim de janeiro de 2022. Já o segundo, que tem 20 anos, mas ainda está na equipe de juniores, firmou contrato até o final de 2021.
Porém, nas últimas semanas foram contratados o zagueiro Wiliam, o meia Matías Galarza e o volante João Pedro, mais o atacante Andrey, que chegou chegou à Colina cedido pelo Nova Iguaçu.

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