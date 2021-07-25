Base do Vasco no Brasileiro: juvenil empata na semifinal com o Cruzeiro e juniores perdem para o Atlético-GO

Além da vitória do time profissional, no sábado, o Vasco também foi a campo neste domingo. Desta vez com a base, a Cruz de Malta empatou com o Cruzeiro, fora de casa, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17. E o time sub-20 perdeu para o Atlético-GO pelo Brasileirão da categoria.A equipe juvenil chegou a abrir 2 a 0 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). Ykaro e GB marcaram, mas a Raposa empatou no final do jogo. O jogo de volta é no domingo que vem, em São Januário.