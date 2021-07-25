Base do Vasco no Brasileiro: juvenil empata na semifinal com o Cruzeiro e juniores perdem para o Atlético-GO

Além da vitória do time profissional, no sábado, o Vasco também foi a campo neste domingo. Desta vez com a base, a Cruz de Malta empatou com o Cruzeiro, fora de casa, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17. E o time sub-20 perdeu para o Atlético-GO pelo Brasileirão da categoria.A equipe juvenil chegou a abrir 2 a 0 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). Ykaro e GB marcaram, mas a Raposa empatou no final do jogo. O jogo de volta é no domingo que vem, em São Januário.
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O duelo dos juniores, válido pela sétima rodada, foi no CT do Dragão, em Goiânia. Os donos da casa abriram o placar, o Cruz-Maltino empatou, mas o Atlético-GO voltou à frente ainda no primeiro tempo. Final 2 a 1, e o próximo compromisso da categoria é nesta quarta-feira, contra o Bahia.