Base do Palmeiras: Zagueiro de 15 anos cita ‘sensação maravilhosa’ ao ser convocado à Seleção Sub-17

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Na última segunda-feira (16), o Palmeiras teve dois de seus atletas das categorias de base convocados para a Seleção Brasileira Sub-17: o zagueiro Gabriel Vareta, de apenas 15 anos, e o meio campista Luiz Freitas, de 16.

Em conversa exclusiva com o NOSSO PALESTRA/LANCE!, Gabriel Vareta disse estar maravilhado por ter a chance de fazer parte da preparação para o Campeonato Sul-Americano, que será disputado entre os dias 31 de março e 25 de abril de 2021, no Equador:

– Essa é a minha primeira convocação para a Seleção Sub-17. Em março, fui convocado para a sub15. A sensação é maravilhosa! Uma coisa inexplicável […] É muito gratificante representar meu país nesse período de treino. Segundo o zagueiro, um fator de extrema importância para que o sonho de defender a seleção fosse realizado foi o Palmeiras, pela oportunidade e suporte dado nas categorias de base:

– O Palmeiras tem uma importância muito grande na minha vida, pois me dá a oportunidade de apresentar o meu futebol. No clube, tenho todo suporte que preciso. Os treinadores me ajudam muito, e por isso venho evoluindo a cada dia.

Para completar, o jovem ressaltou ainda a motivação que sentiu com a convocação e a importância do sucesso coletivo para que mais atletas palmeirenses possam integrar as seleções de base do Brasil futuramente:

– Dá uma motivação extra […] Sei que preciso sempre fazer o melhor no clube, me dedicar, ajudar meus companheiros e evoluir sempre. Representar o Palmeiras tem um peso muito grande, por isso, precisamos ter sempre 100% de foco. O sucesso coletivo no clube nos levará para a seleção, não apenas eu, mas meus companheiros também.