Base do Fluminense vence a Portuguesa no Campeonato Carioca

A manhã de sábado foi de vitórias para a base do Fluminense. Pelo Carioca Sub-17, os Moleques de Xerém venceram a Portuguesa por 4 a 2, com gols de Agner, Luis Fernando, Marcão e Diogo Ribeiro. Já no Sub-15, a vitória do Tricolor foi por 1 a 0, com gol Kauã Elias, sobre o mesmo adversário.
As duas partidas foram válidas pela quarta rodada da Taça Guanabara e disputadas no CT Vale das Laranjeiras. No Sub-17, o Fluminense chegou aos 10 pontos e está na zona de classificação para a próxima fase. O Sub-15, com 100% de aproveitamento, divide a liderança com o Botafogo, ambos com 12.
O Fluminense volta a campo pelo Campeonato Carioca Sub-17 no próximo domingo, dia 12. O adversário será o Boavista, no CFZ Recreio, às 13h. Logo depois, às 15h, o Tricolor entra em campo na quinta rodada da Taça Guanabara contra o mesmo rival, no mesmo local.