futebol

Base do Fluminense vence a Portuguesa no Campeonato Carioca

Moleques de Xerém conquistaram duas vitórias pelos Estaduais das categorias no sábado...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 16:36

LanceNet

Crédito: Mailson Santana/Fluminense
A manhã de sábado foi de vitórias para a base do Fluminense. Pelo Carioca Sub-17, os Moleques de Xerém venceram a Portuguesa por 4 a 2, com gols de Agner, Luis Fernando, Marcão e Diogo Ribeiro. Já no Sub-15, a vitória do Tricolor foi por 1 a 0, com gol Kauã Elias, sobre o mesmo adversário.
As duas partidas foram válidas pela quarta rodada da Taça Guanabara e disputadas no CT Vale das Laranjeiras. No Sub-17, o Fluminense chegou aos 10 pontos e está na zona de classificação para a próxima fase. O Sub-15, com 100% de aproveitamento, divide a liderança com o Botafogo, ambos com 12.
O Fluminense volta a campo pelo Campeonato Carioca Sub-17 no próximo domingo, dia 12. O adversário será o Boavista, no CFZ Recreio, às 13h. Logo depois, às 15h, o Tricolor entra em campo na quinta rodada da Taça Guanabara contra o mesmo rival, no mesmo local.

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

