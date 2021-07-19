Base, Brasileirão e sem Libertadores: veja quais são os jogos e onde assistir o Fluminense na semana

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

Depois do adiamento da partida das oitavas de final da Libertadores, o Fluminense terá uma semana mais sossegada no profissional, mas tem uma agenda cheia nas categorias de base. O time de Roger Machado só entra em campo no próximo sábado, mas os times Sub-15 e Sub-17 disputam as finais da Copa Rio, enquanto Sub-20 e Sub-23 jogam pelo Brasileirão.

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Com relação às transmissões, nos clássicos pela decisão da Copa Rio os dois rivais do Flu vão passar as partidas em seus canais no Youtube. O clube tricolor ainda está definindo, mas há chances de a FluTV também mostrar com imagens, como aconteceu na semifinal do Sub-17.

Veja a tabela do Brasileirão VEJA A AGENDA COMPLETA DO FLUMINENSE:

QUARTA-FEIRA (21/07)

Fluminense x Boavista - 15h9ª rodada do Campeonato Carioca Sub-20CT Vale Laranjeiras, Xerém (RJ)Transmissão: Boavista TV

QUINTA-FEIRA (22/07)

Fluminense x Figueirense - 15h6ª rodada do Brasileirão de AspirantesLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: elevensports.com

SÁBADO (24/07)

Fluminense x Flamengo - 9hFinal da Copa Rio Sub-15, idaCT Vale Laranjeiras, Xerém (RJ)Transmissão: FlaTV

Fluminense x Chapecoense - 15h7ª rodada do Brasileirão sub-20Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: elevensports.com

Palmeiras x Fluminense - 19h13ª rodada do BrasileirãoAllianz Parque, São Paulo (SP)Transmissão: Premiere

DOMINGO (25/07)