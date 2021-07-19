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Base, Brasileirão e sem Libertadores: veja quais são os jogos e onde assistir o Fluminense na semana

Tricolor entra em campo pelas categorias Sub-15, 17, 20 e Aspirantes, além do profissional no próximo sábado; jogo das oitavas da Libertadores foi adiado...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 15:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2021 às 15:58
Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
Depois do adiamento da partida das oitavas de final da Libertadores, o Fluminense terá uma semana mais sossegada no profissional, mas tem uma agenda cheia nas categorias de base. O time de Roger Machado só entra em campo no próximo sábado, mas os times Sub-15 e Sub-17 disputam as finais da Copa Rio, enquanto Sub-20 e Sub-23 jogam pelo Brasileirão.
+ Fluminense ultrapassa R$ 387 milhões com vendas de joias de Xerém em 10 anos; relembre
Com relação às transmissões, nos clássicos pela decisão da Copa Rio os dois rivais do Flu vão passar as partidas em seus canais no Youtube. O clube tricolor ainda está definindo, mas há chances de a FluTV também mostrar com imagens, como aconteceu na semifinal do Sub-17.
Veja a tabela do Brasileirão VEJA A AGENDA COMPLETA DO FLUMINENSE:
QUARTA-FEIRA (21/07)
Fluminense x Boavista - 15h9ª rodada do Campeonato Carioca Sub-20CT Vale Laranjeiras, Xerém (RJ)Transmissão: Boavista TV
QUINTA-FEIRA (22/07)
Fluminense x Figueirense - 15h6ª rodada do Brasileirão de AspirantesLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: elevensports.com
SÁBADO (24/07)
Fluminense x Flamengo - 9hFinal da Copa Rio Sub-15, idaCT Vale Laranjeiras, Xerém (RJ)Transmissão: FlaTV
Fluminense x Chapecoense - 15h7ª rodada do Brasileirão sub-20Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: elevensports.com
Palmeiras x Fluminense - 19h13ª rodada do BrasileirãoAllianz Parque, São Paulo (SP)Transmissão: Premiere
DOMINGO (25/07)
Fluminense x Vasco - 10hFinal da Copa Rio Sub-17, idaCT Vale Laranjeiras, Xerém (RJ)Transmissão: Vasco TV

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