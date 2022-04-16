Base: Botafogo tem vitórias em diferentes categorias dos estaduais neste sábado

O fim de semana começou de forma positiva para o Botafogo. O Alvinegro teve vitórias em duas das três principais categorias de base nos Estaduais na manhã deste sábado. Enquanto os times sub-15 e sub-17 conquistaram resultados positivos, a equipe sub-20 ficou no empate.
Logo na manhã, o time sub-15 goleou o Madureira por 3 a 0 pela Copa Rio, no CEFAT. Caio Jerônimo, duas vezes, e Gabriel Valle balançaram as redes. O Alvinegro chegou a 6 pontos e assumiu a 4ª posição. A equipe volta a atuar no próximo sábado contra o Resende no Estádio do Trabalhador.
O sub-17, horas depois, superou o Madureira por 4 a 2, também no CEFAT. Fabiano, duas vezes, Andrey e Vargas foram os artilheiros da partida. Foi a primeira vitória do Alvinegro na Copa Rio da categoria - o clube agora tem 4 pontos. O time jogará o Resende no próximo sábado no Estádio do Trabalhador.
A equipe sub-20 ficou no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu no CT do Nova Iguaçu. Hugo Iglesias marcou o gol do Alvinegro, que tem 4 pontos após quatro rodadas do Carioca da categoria. O time enfrenta o Fluminense no CEFAT no próximo sábado, pela 5ª rodada.