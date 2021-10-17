Barrou de vez? Fernando Diniz explica a escolha por Lucão no lugar de Vanderlei no gol do Vasco

A única novidade na escalação do Vasco no último jogo foi no gol. Saiu Vanderlei, de 37 anos, e entrou Lucão, de 20. O novo titular teve pouco trabalho, não teve culpa no gol que sofreu e a mudança atendeu a um pedido de parte da torcida, que criticava o veterano. Fernando Diniz detalhou a opção.- Em relação ao Lucão, a decisão de começar com ele foi a segurança que ele me passou nos treinos e o histórico também. Um jogador que pegou todas as categorias de base da Seleção. Foi campeão olímpico. Um jogador jovem, com esse currículo, pelo que estava demonstrando nos treinos e que já tinha 15 jogos como titular este ano, me deu segurança para poder colocá-lo - explanou o treinador, que emendou: