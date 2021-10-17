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Barrou de vez? Fernando Diniz explica a escolha por Lucão no lugar de Vanderlei no gol do Vasco

Campeão olímpico entrou na vaga do goleiro veterano na partida que terminou com vitória do time de Fernando Diniz sobre o Coritiba, no último sábado, em São Januário...
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Publicado em 

17 out 2021 às 16:04

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 16:04

Crédito: Lucão ganhou a vaga de titular do gol do Vasco, que pertencia antes ao experiente Vanderlei (Montagem LANCE!
A única novidade na escalação do Vasco no último jogo foi no gol. Saiu Vanderlei, de 37 anos, e entrou Lucão, de 20. O novo titular teve pouco trabalho, não teve culpa no gol que sofreu e a mudança atendeu a um pedido de parte da torcida, que criticava o veterano. Fernando Diniz detalhou a opção.- Em relação ao Lucão, a decisão de começar com ele foi a segurança que ele me passou nos treinos e o histórico também. Um jogador que pegou todas as categorias de base da Seleção. Foi campeão olímpico. Um jogador jovem, com esse currículo, pelo que estava demonstrando nos treinos e que já tinha 15 jogos como titular este ano, me deu segurança para poder colocá-lo - explanou o treinador, que emendou:
- Tínhamos um ótimo goleiro jogando, que era o Vanderlei. Mas achei que, pelo momento e pelos treinos, era momento de dar uma oportunidade ao Lucão - finalizou.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Ao todo, Lucão chegou a 21 jogos como atleta profissional. Antes de barrar Vanderlei, ele foi reserva de Fernando Miguel, atualmente emprestado ao Atlético-GO.

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