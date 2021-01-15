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Barroca tende a fazer quatro mudanças no Botafogo contra o Santos; ainda há dúvida no ataque

De volta após cumprirem suspensão automática, Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre e Matheus Babi serão titulares. Kelvin e Lecaros disputam vaga...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 19:54

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 19:54

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A luta para o Botafogo reagir no Brasileirão deve ser refletido em campo. O técnico Eduardo Barroca tende a promover quatro novidades na escalação da equipe para o duelo com o Santos, neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro.
O zagueiro Marcelo Benevenuto, o meio-campista Caio Alexandre e o atacante Matheus Babi, que voltam após terem cumprido suspensão automática no revés para o Vasco, por 3 a 0, em São Januário, serão titulares. O centroavante fará dupla com Pedro Raul.
Outra mudança será no meio de campo. Bruno Nazário tornará a ser o responsável por fazer a ligação entre o meio e o ataque. Contudo, Barroca ainda tem uma dúvida no setor ofensivo.
Kelvin e Lecaros disputam a posição para fazerem companhia a Matheus Babi e Pedro Raul. O peruano entrou no decorrer do clássico do último domingo, no lugar de Kelvin.
O Botafogo está com 23 pontos e na penúltima colocação do Brasileirão.

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