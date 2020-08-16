Barroca sobre risco de demissão: 'Eu não penso nisso'

Crédito: Divulgação Coritiba

O clima pesou dentro do Coritiba. Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, a pressão dentro da diretoria é forte e o técnico Eduardo Barroca deve ser a primeira carta a ser trocada.Nos três jogos pelo torneio nacional, o Coxa mostrou um rendimento abaixo do esperado, não marcou nenhum gol e está na lanterna da competição.

Na conversa com a imprensa, o treinador não mostrou medo da demissão e acredita que pode recuperar a equipe.

‘Eu não penso nisso (demissão). A minha única preocupação é tentar encontrar soluções internas para reverter essa situação o mais rápido possível’, declarou na coletiva de imprensa.