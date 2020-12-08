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futebol

Barroca 'reintegra' afastados e ganha novas opções no time do Botafogo

Nomes como Barrandeguy, Luiz Otávio e Lucas Campos, que não tinham chances com treinadores antigos, entraram no decorrer do clássico contra o Flamengo, pelo Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 06:00

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 06:00

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Sem a possibilidade de contratar, a chance de ganhar "reforços" é aproveitar o elenco. É nesta máxima que Eduardo Barroca se apoia nos primeiros dias como treinador do Botafogo. No retorno ao comando do Alvinegro, o comandante deu chances a jogadores que estavam encostados e não participavam de partidas há um tempo.
Veja a tabela do Brasileirão!
São os casos de Federico Barrandeguy, Luiz Otávio e Lucas Campos. O trio entrou no decorrer do segundo tempo na derrota para o Flamengo, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Os três praticamente passaram batidos com Bruno Lazaroni e Emiliano Díaz - auxiliar de Ramón Díaz -, mas já tiveram oportunidades no primeiro jogo de Eduardo Barroca.
Vale ressaltar que o treinador, por estar diagnosticado com Covid-19, não comandou a equipe à beira do gramado. O entendimento com o auxiliar Felipe Lucena, contudo, é diário: os dois conversam e trocam informações antes e depois de todos os treinamentos.Lucas Campos é o caso mais destacado dos três. O atacante havia sido afastado do elenco principal após o Campeonato Carioca, mas foi reintegrado aos treinamentos com a chegada de Túlio Lustosa como gerente de futebol. O jovem, criado nas categorias de base do Alvinegro, só foi inscrito no Brasileirão por pedido de Eduardo Barroca, contratado há duas semanas.
Luiz Otávio não entrava em campo há praticamente um mês. Com exceção à partida contra o Flamengo, o volante não participava de uma partida desde o dia 8 de novembro, em derrota para o Bahia na Arena Fonte Nova. Neste intervalo, não saiu do banco nas partidas do Glorioso.
Barrandeguy acumulava um tempo de inatividade ainda maior. O uruguaio não entrava em campo desde o dia 30 de setembro, na derrota por 2 a 1 para o Bahia no Estádio Nilton Santos, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito chegou a não ser relacionado para algumas partidas durante esses pouco mais de dois meses.
Com um elenco enxuto, Barroca e Felipe Lucena tentam aproveitar ao máximo todos os jogadores disponíveis no plantel. O Botafogo retorna aos gramados nesta quarta-feira para enfrentar o São Paulo, em jogo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro no Morumbi, às 21h30.

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