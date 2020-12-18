Barroca prevê confronto do Botafogo contra o Coritiba: 'Precisamos encarar como uma final'

O Botafogo encara a reta final do Campeonato Brasileiro como uma Copa do Mundo. Na última colocação e a oito pontos de deixar a zona e rebaixamento, Eduardo Barroca concedeu entrevista à "BotafogoTV" nesta sexta-feira e afirmou que o duelo contra o Coritiba, neste sábado, pode marcar a virada de chave na competição.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
- É um jogo muito importante, confronto direto. É um jogo que precisamos encarar como uma final e é assim que vamos encarar. Esperamos fazer um grande jogo contra o Coritiba, buscar a vitória e que esse jogo seja a marca da nossa virada - afirmou o treinador.
O comandante não pensa no futuro. Barroca afirma que o Alvinegro precisa encarar o Brasileirão rodada por rodada. O objetivo, claro, é tentar tirar a equipe da zona da degola.- Nesse momento não podemos ficar pensando em tabela e projeções futuras. Precisamos treinar muito bem, sair com o sentimento de que evoluímos e transferir na hora do jogo. Temos que pensar jogo a jogo, final a final, temos que entrar com esse espírito, com essa atitude - completou.
Evolução. Foi desta forma que o comandante encarou a partida contra o Internacional, no último sábado. Apesar da derrota por 2 a 1, Eduardo Barroca considerou que a equipe mostrou pontos positivos no Beira-Rio.
- Ficou muito claro contra o Internacional que já tivemos uma mudança de atitude, ainda insuficiente. Precisamos dar um salto de qualidade maior, mas estou bastante otimista com nossa semana de trabalho. Aproveitamos para recuperar fisicamente alguns jogadores e trabalhamos muito forte - analisou.