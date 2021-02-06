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Barroca fala sobre o rebaixamento do Botafogo: 'Lutamos até onde podíamos para reverter esse cenário'

Com a derrota para o Sport, no Nilton Santos, o Glorioso está oficialmente rebaixado para a Série B do Campeonato Braisleiro, restando ainda quatro rodadas para fim da competição...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 23:30

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 23:30

Com a derrota por 1 a 0 para o Sport, no Nilton Santos, o Botafogo está oficialmente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Durante a coletiva de imprensa, o técnico Eduardo Barroca comentou sobre a tristeza de todo grupo com a queda, sobretudo os mais jovens do elenco Alvinegro. O resultado sacramentou um rebaixamento restando ainda quatro rodadas para o fim da competição.
Durante a partida, o gol da vitória do Sport aconteceu após o árbitro Luiz Flavio de Oliveira marcar um pênalti polêmico. Após um chute de fora da área, a bola bateu na mão do meio-campista Romildo, e depois de consultar o VAR, o juiz assinalou o pênalti. Barroca comentou sobre o lance, mas destacou a tristeza de todo o elenco e dos atletas mais jovens do grupo.
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- Todos estavam tristes porque lutamos. Fizemos um jogo que tivemos maior posse de bola, finalizamos mais... Sofremos o gol em um pênalti que todos já comentaram sobre o que aconteceu. Foi um lance que não foi nem escanteio. Mas toda nossa luta não foi suficiente para reverter o cenário atual que a gente está vivendo - frisou
Na próxima rodada, o Glorioso volta a campo na segunda-feira, diante do Grêmio, no estádio Nilton Santos, às às 20h (de Brasília). Com 24 pontos, o time tem mais quatro partidas para finalizar a competição e cumprir tabela. Com isso, a diretoria alvinegra já começa a planejar o time para a próxima temporada, que se inicia logo após o fim do Brasileirão.

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