Barroca fala sobre o rebaixamento do Botafogo: 'Lutamos até onde podíamos para reverter esse cenário'

Com a derrota por 1 a 0 para o Sport, no Nilton Santos, o Botafogo está oficialmente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Durante a coletiva de imprensa, o técnico Eduardo Barroca comentou sobre a tristeza de todo grupo com a queda, sobretudo os mais jovens do elenco Alvinegro. O resultado sacramentou um rebaixamento restando ainda quatro rodadas para o fim da competição.

Durante a partida, o gol da vitória do Sport aconteceu após o árbitro Luiz Flavio de Oliveira marcar um pênalti polêmico. Após um chute de fora da área, a bola bateu na mão do meio-campista Romildo, e depois de consultar o VAR, o juiz assinalou o pênalti. Barroca comentou sobre o lance, mas destacou a tristeza de todo o elenco e dos atletas mais jovens do grupo.

> Confira mais notícias sobre o Botafogo

- Todos estavam tristes porque lutamos. Fizemos um jogo que tivemos maior posse de bola, finalizamos mais... Sofremos o gol em um pênalti que todos já comentaram sobre o que aconteceu. Foi um lance que não foi nem escanteio. Mas toda nossa luta não foi suficiente para reverter o cenário atual que a gente está vivendo - frisou