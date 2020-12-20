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Barroca exalta postura dos jogadores em vitória do Botafogo e afirma: 'Partida deve servir como referência'

Treinador afirmou que o mérito do resultado é todo dos jogadores e revelou estar muito satisfeito com o resultado: 'Muito feliz pela entrega'...
LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2020 às 00:02

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 00:02

Crédito: Barroca valoriza entrega de seus jogadores - Reprodução - Botafogo TV
No sufoco e na raça, o Botafogo encerrou uma série de sete derrotas seguidas e venceu o Coritiba por 2 a 1 neste sábado, no Couto Pereira. O Glorioso deixou a lanterna e foi a 23 pontos, ganhando duas posições na tabela. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador Eduardo Barroca exaltou o empenho de seus jogadores e afirmou que a quebra de sequência de resultados negativos dá mais confiança para equipe.
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- Estou muito feliz pela vitória, muito feliz pela entrega dos jogadores. O Botafogo mereceu por tudo que os jogadores fizeram na partida. Acho que eles estão se entregando, se dedicando, essa vitória tem todo o mérito dos jogadores. Estou muito satisfeito com a postura deles. Eles já tiveram esse mérito contra o Internacional. O resultado contra o Internacional foi uma tremenda injustiça. A gente sabe que a caminha é dura, ainda temos um caminho duro pela frente. Mas é muito importante quebrar essa sequência ruim, com confiança fica tudo melhor. Estou bastante feliz com o que foi apresentado no Couto Pereira - disse Barroca.
> Confira e simule a tabela do Campeonato BrasileiroEm uma breve análise da partida, Barroca afirmou que gostou da atuação de sua equipe e ressaltou importância de todos os jogadores do elenco.
- Eu acho que o Botafogo fez um bom primeiro tempo. Até o 20 minutos do primeiro tempo, a gente já tinha algumas finalizações. Em um momento de desatenção o Neílton conseguiu fazer o gol. Depois do gol do Coritiba a gente deu uma desestabilizada. No intervalo a gente se organizou, conversei com eles para gente colocar a cabeça no lugar. No segundo tempo, os jogadores que entraram fizeram a diferença. Hoje, além de muita entrega, conseguiram ser decisivos. Feliz pelos jogadores que entraram: Cícero, Babi. Eu conto com esses jogadores desde o início e estou cobrando muito deles. O mérito é deles e esse jogo vai ficar marcado na nossa caminhada final, como referência de entrega e dedicação - finalizou o treinador.
Com o resultado, o Botafogo deixa a lanterna do Brasileirão e sobe para 18º lugar, com 23 pontos conquistados. A equipe de Eduardo Barroca conseguiu encerrar o jejum de vitórias que já durava 12 jogos. No próximo domingo, o Botafogo encara o Corinthians, às 16h, no Nilton Santos.

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