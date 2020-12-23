Barroca elogia comprometimento no Botafogo: 'Senti nos jogadores a vontade de reverter o cenário'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Brilho nos olhos. Mesmo com uma situação adversa na classificação do Brasileirão, Eduardo Barroca fez questão de ressaltar a vontade do elenco do Botafogo. Em entrevista à "BotafogoTV" dada nesta quarta-feira, o treinador valorizou a vontade do elenco de crescer e tentar sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

- Senti nos jogadores vontade grande de reverter o cenário. Infelizmente contra o Internacional o resultado não veio, mas contra o Coritiba conseguimos a vitória que tanto buscávamos. Trabalhar fazendo ajustes no ambiente de vitória é muito melhor, jogadores elevam a confiança e a estima. Foi muito importante esse resultado, pela classificação porque ganhamos duas posições, mas também pelo nosso dia a dia, pelo trabalho de construção que estamos tentando fazer nos jogos finais. Com os pés no chão, teremos que fazer campeonato de recuperação. Vitória muito importante para as nossas pretensões e para a confiança, jogadores lutando e se entregando muito, é o mínimo que vamos precisar. Ainda vamos ter sequência pesada, esse é o tipo de comportamento que vai nos aproximar da vitória - afirmou.

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Assim como o fez contra o Coritiba, Barroca encara a partida contra o Corinthians, no próximo domingo, como uma decisão de Mundial. O técnico elogiou o momento vivido pelo Timão, mas ressaltou que o Botafogo precisa continuar evoluindo no sentindo de resultados.

- Muito difícil, pelo momento do adversário, pelo nível dos jogadores e do treinador. O mínimo que precisamos é saber que vamos jogar mais uma final de Copa do Mundo. Se entregar ao máximo, se doar e jogar com padrão de excelência muito alto. É um jogo na nossa casa, precisamos aproveitar esse fator, fazer jogo de entrega, dedicação e organização porque temos necessidade de vencer para nos recuperarmos no campeonato. É padrão excelência máxima de treinamentos para chegar aos jogos trabalhando com padrão de excelência máximo, muito próximo da perfeição. Temos pontos a melhorar, estou cobrando muito e sentindo essa vontade dos jogadores de darem a resposta. Para mim, são sinais que o caminho está sendo pavimentado da maneira correta para atingirmos nossos objetivos - analisou.