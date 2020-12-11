Barroca: 'Botafogo precisa dar uma resposta imediata em campo'

Crédito: 'É momento de unir forças e trabalhar duro, apoiar e cobrar os jogadores e entregar uma excelência de trabalho', diz treinador (Gabriel Baron / BFR

O treinador Eduardo Barroca não mediu palavras ao falar sobre seu retorno ao trabalho no Botafogo. Recuperado de Covid-19, o comandante alvinegro afirmou, em pronunciamento divulgado nas redes sociais do clube, que cobrará "mudança de hábito e dedicação" para que o elenco encontre a esperada reação no Campeonato Brasileiro.

- Estou aqui para mandar uma mensagem a todos os botafoguenses. Estou de volta ao trabalho, já tive uma reunião com todo o grupo, jogadores e comissão técnica. Estou aqui para passar uma mensagem de sentimento, falar que temos ciência do momento que estamos passando. Com muito trabalho, dedicação e mudança de hábito precisamos dar uma resposta imediata. Dentro da conversa que tive com o grupo, espero que tenhamos a possibilidade de iniciar a reviravolta diante do Internacional. - afirmou.

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Em seguida, Barroca destacou que prezará pela autenticidade à frente do Alvinegro.

- Tenho ciência que com muita união, de direção, comissão técnica e jogadores, e principalmente torcedores que sempre estão ao nosso lado, vamos com muito trabalho entregar o que o Botafogo precisa. Estou aqui para falar frontalmente para o torcedor do Botafogo, todos sabem meu sentimento pelo clube e o desafio que encarei para estar aqui. Com muita coragem, vou estar de frente falando sempre a verdade, com sentimento e expectativa muito grande nesse meu retorno ao trabalho, estar à beira do campo. Com muita energia, passando esse sentimento e cobrando eles, porque é o meu combinado com os jogadores. Esperamos já contra o Internacional dar a resposta que a torcida espera. Muita dedicação, organização, entrega, empenho, mudança de hábito que precisamos a curto prazo. Eu vou ser a figura junto aos jogadores para cobrar essa mudança de atitude - frisou. O comandante também reconheceu que será um período desafiador.

- O torcedor do Botafogo pode acreditar que vamos nos dedicar muito para reverter essa situação atual, fazer trabalho de recuperação. Tenho ciência que precisamos evoluir a curto prazo, estamos trabalhando duro para reverter, fazer partida melhor e ir em busca do resultado. Melhorar a cada dia para no fim do campeonato atingir o objetivo, que é a permanência - e destacou:

- Termino aqui mandando uma mensagem de otimismo mas principalmente de sentimento a todos os botafoguenses. Esperem de mim como treinador um homem que vai assumir todas as responsabilidades. Não vou ficar falando de passado. É momento de unir forças e trabalhar duro, apoiar e cobrar os jogadores e entregar uma excelência de trabalho para revertermos o momento e atingirmos o objetivo. Espero que a gente se veja após o jogo com uma vitória - completou.