Barreto exalta torcida do Botafogo e projeta duelo com o Confiança: ‘Vamos com força total’

Crédito: Reprodução/Botafogo TV

O Botafogo vai enfrentar o Confiança, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, pela Série B do Brasileirão. O Alvinegro é o vice-líder da competição e está com o acesso bem encaminhado, enquanto o Dragão luta para seguir na segunda divisão. Em entrevista coletiva na BotafogoTv, o meia Barreto falou sobre o confronto nesta e os momentos das duas equipes nesta reta final do campeonato.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B

- Agora as disputas são mais intensas. Os dois times tem expectativa na competição, e como já vem sendo, vai ser um jogo mais truncado, cada vez mais decidido no detalhe. E nossa equipe com grande potencial de defesa e ataque, vem jogando bem, principalmente em casa. Vamos pegar um time que está na parte de baixo da tabela, estamos bem cientes disso e vamos com força total para sair com a vitória - projetou o jogador.

O técnico Enderson Moreira perdeu um dos destaques da equipe para as próximas rodadas do campeonato. O meia-atacante Chay sofreu uma lesão na última partida e não enfrentará o Confiança nesta quarta-feira. Barreto falou sobre a importância do jogador para o Botafogo, mas destacou as outras peças do elenco que vão substituir Chay.

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- O Chay é um jogador com muita qualidade, gosta muito do drible, quando o jogo está difícil ele procura a bola, procura fazer o diferencial e isso nos ajuda bastante. Claro, torcemos para ele voltar logo, porque o campeonato ainda não acabou, faltam rodadas e o Chay é muito importante para gente. Mas temos que valorizar também as outras peças do grupo e tentar encaixar o melhor jogo possível amanhã, para sairmos com o resultado positivo e essa ausência do Chay não pesar tanto - destacou o meia.

Barreto também comentou sobre o sucesso que o Botafogo vem tendo nessa temporada, com bons resultados e em segundo colocado do Brasileirão. O meia destacou a vontade e o desejo de jogar dos atletas que estão dentro do clube.

- Acho que esse foi um dos fatores mais importantes para nosso sucesso até aqui. Muitos jogadores precisando dar aquele ‘up’ na carreira e no momento em que vestiu a camisa do Botafogo, aproveitou e vem aproveitando a oportunidade, e queremos marcar de alguma forma a torcida, a nossa própria carreira, e nada mais justo do que no mínimo o acesso. Estamos trabalhando, faltam algumas partidas, o trabalho está sendo bem feito, mas queremos mais e pensando também para o ano que vem, temos que dar tudo com essa camisa para permanecer e cada vez mais conquistar coisas.

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O Botafogo é o melhor mandante da Série B e a cada jogo vem mostrando a força de sua torcida. Barreto exaltou o apoio do público nesta reta final da temporada.

- Acredito que todos nós jogadores ganhamos um ‘gás’ a mais. Quando começamos a olhar para arquibancada e ver a galera gritando. Eu, particularmente, vendo a galera fazer aquele grito que sempre fazem quando vou marcar e isso, pra mim, só motiva e acredito que a todos os jogadores também. Isso deu um ‘up’ e foi importante porque no fim da temporada estávamos precisando disso e com certeza isso vai nos levar a coisas grandes no fim do campeonato.DEMAIS ASPAS DE BARRETO

Boa fase do meia e perspectiva de acesso - Já vai se findando o campeonato, as características dos jogadores vão aparecendo e comigo não é diferente. Sou um jogador mais defensivo, o esquema que temos usado eu tenho me colocado por trás da linha da bola, fazer o ‘atacar-marcando’. É isso que venho fazendo no campeonato e o time também está ajudando, está conseguindo bons resultados, estamos em segundo colocado. E a expectativa de acesso, claro, vem rodada a rodada. E falando do ano que vem, com uma perspectiva de Série A, nós vamos com a melhor expectativa possível. É uma certa promessa de melhora para o ano que vem, em todas as questões, e isso só deixa os jogadores mais motivados.

Titularidade e sequência de jogos- Acredito que a consistência. Aproveitar as oportunidades que o clube dá, fazendo meu papel bem feito dentro de campo. Os números também vem me motivando. E esse fato de não sair daqui. Então eu sempre procuro fazer o meu papel da melhor maneira possível e fazer o que o Enderson me pede. Acredito que eu tenha feito bem pelo fato de não sair da equipe, mas é claro que temos que ficar ligados porque quem entrar vai dar conta do recado e eu não quero sair do time ainda mais nessa reta final que vem se decidindo o campeonato quero estar dentro de campo o quanto mais rodada possível.

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Importância na defesa e desejo de marcar golO campeonato inteiro eu joguei nesta função de marcador, vou pouco pra frente, no escanteio, talvez, eu piso na área. Mas minha característica ta bem clara, a temporada vem mostrando, e claro, gostaria muito de fazer gol, mas esse fator de melhorar o número da defesa me valoriza bastante, eu acredito que isso dá um ‘up’ nas minhas características e me deixa útil no grupo.

Mentalidade do grupoO grupo é muito bom, já se mostrou o ano inteiro bem tranquilo, mesmos nos momentos difíceis, estamos sempre unidos, no momento melhor agora também. Temos o psicólogo Paulo dentro do clube que nos ajuda. É importante falar isso porque a psicologia faz muita diferença dentro do futebol. Mas o grupo tá muito tranquilo, estamos com esse objetivo desde o início e falta pouco pra conseguir, por isso temos que ralar muito ainda