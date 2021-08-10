Barreto elogia início de trabalho de Enderson Moreira no Botafogo e diz: 'Ele chegou motivando bastante'

Crédito: Reprodução/Botafogo TV

Na noite desta terça-feira, em entrevista coletiva, o volante Barreto elogiou o início de trabalho do técnico Enderson Moreira no Botafogo. De acordo com jogador, o novo treinador motiva o elenco e corrigi o que precisa ser corrigido. O camisa 23 ainda destacou que o grupo abraçou a ideia de Enderson e as atuações "estão melhorando".

> ATUAÇÕES: He-Man e Diego Gonçalves se destacam na vitória do Botafogo- O trabalho do Enderson está sendo bem feito, ele chegou nos motivando bastante, ajeitando o que tinha para ajeitar e está dando certo. A gente abraçou a ideia dele também e está dando tudo certo. As vitórias estão vindo, o resultado está sendo bom, as atuações estão melhorando e a gente vai para o próximo jogo nesse mesmo intuito aí de fazer um bom jogo e trazer os três pontos - disse Barreto.

> Veja a tabela da Série B

Nos quatro jogos de Enderson à frente do time, o Botafogo ainda não sofreu gols. Além disso, o Alvinegro Carioca está invicto nesse período de tempo com o novo treinador. Barreto explicou esse sucesso defensivo e revelou que Enderson Moreira pede para que os jogadores atuem mais próximos.

- No sistema defensivo, eu acredito que a nossa equipe está sendo mais compacta nesses últimos jogos. Com a chegada do Enderson, ele enfatizou isso pra gente, pediu para que a gente jogasse mais junto e isso está dando resultado. A gente não tomou gols e ficamos felizes, a confiança começa a aumentar - explicou Barreto, que ainda completou.

- Nós confiamos no pessoal da frente, sabe que eles vão fazer o gol, e a gente ali na parte de trás procura defender da melhor maneira possível para dar esse equilíbrio. Então, acho que o time que toma poucos gols na competição como a Série B, tende a chegar na parte de cima - concluiu.Veja mais declarações de Barreto

MOMENTO QUE PASSA NO BOTAFOGO

- A chegada do Enderson motivou a todos, com certeza o reflexo chegou em mim também. Me sinto melhor com a chegada dele, claro estou evoluindo, conhecendo meus companheiros. A importância de não tomar gol reflete no meu setor que seria o meio de campo um pouco mais defensivo. E eu fico feliz de poder estar ajudando, poder estar me firmando na equipe e espero que mais vitórias e mais atuações boas venham.

CARINHO DA TORCIDA COM O BOTAFOGO

- Quando a gente é criança, sonha em jogar em um time grande, que tem uma torcida pesada igual a do Botafogo. Com certeza, isso motivou muito a gente, nós víamos da janela do hotel a chegada deles (torcedores) desde cedo e isso deu um animo pra gente no jogo. Não esperava tantos torcedores, mas com isso aí a gente só tem a ganhar, porque a gente tem que correr por eles também, e foi uma festa bonita, claro, na saída do hotel. E isso, com certeza, refletiu no jogo. A gente entrou motivado, estamos felizes com o momento e isso motivou bastante.

NO QUE PRECISA MELHORAR PARA VENCER MAIS COMO VISITANTE?

- Acredito que mantendo o trabalho que a gente vem fazendo, conseguimos a primeira (vitória fora de casa) com o Enderson, vamos em busca de mais. A gente não estava feliz com isso, estava trabalhando até dobrado e as coisas, agora, começaram a acontecer, a gente tem que manter os pés no chão sempre. Mas procurar sempre evoluir, a gente está melhorando bem a questão de não tomar gols está ajudando os resultados chegarem. E têm que ser assim fora de casa, acho que jogar da mesma forma dentro e fora de casa, os resultados estão vindo dentro de casa e a gente vai buscar fora. Agora, no próximo jogo, vamos tentar fazer isso. MUDANÇA DE POSTURA DO BOTAFOGO