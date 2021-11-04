Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Barreto, do Botafogo, recebe o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Vasco
futebol

Barreto, do Botafogo, recebe o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Vasco

Meia recebeu a advertência após uma entrada dura em Álvaro, do Confiança, e terá que cumprir suspensão no clássico contra o Vasco, no domingo
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 nov 2021 às 21:01

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 21:01

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Nesta quarta-feira, pela 33º rodada da Série B, o Botafogo venceu o Confiança por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos. Na partida, o meia Barreto, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do próximo jogo, contra o Vasco, no domingo.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B
Barreto é titular da equipe e vem ajudando muito na questão defensiva da equipe de Enderson Moreira. O volante é o segundo jogador do Botafogo com mais desarmes na Série B, com 37.
> Barreto exalta torcida do Botafogo e projeta duelo com o Confiança: ‘Vamos com força total’
Para a vaga de Barreto, o técnico Enderson Moreira deve optar por Luís Oyama. O jogador entrou no lugar dele no decorrer da partida contra o Confiança e fez um bom jogo, participando do gol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido
Imagem de destaque
'Ele é psicopata. Não pode estar nas ruas', diz irmã de vítima de PM no ES
Imagem de destaque
Agenda HZ: Ana Castela, Marvvila, festival de torresmo e muito teatro neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados