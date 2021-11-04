Barreto, do Botafogo, recebe o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Vasco

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Nesta quarta-feira, pela 33º rodada da Série B, o Botafogo venceu o Confiança por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos. Na partida, o meia Barreto, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do próximo jogo, contra o Vasco, no domingo.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B

Barreto é titular da equipe e vem ajudando muito na questão defensiva da equipe de Enderson Moreira. O volante é o segundo jogador do Botafogo com mais desarmes na Série B, com 37.

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