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Barreto chega ao Rio de Janeiro, inicia exames e se aproxima de acerto com o Botafogo

Meio-campista, que atuou pela Ponte Preta na última temporada, desembarcou na Cidade Maravilhosa na manhã desta segunda-feira; assinatura com o clube é iminente...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 10:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 10:46
Crédito: Foto: Álvaro Jr./PontePress
O Botafogo se aproxima de mais uma contratação. Sondado durante a última semana, o volante Barreto, que pertence ao Criciúma, chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira para iniciar os exames e, assim, começar a parte burocrática para assinar com o Alvinegro. Ele chegará por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra.
+ Gatito mostra confiança com retorno ao Botafogo: 'Em breve voltarei a fazer o que mais gosto, jogar futebol'
Barreto desembarcou na Cidade Maravilhosa e já está conhecendo as instalações do Estádio Nilton Santos. Os representantes do jogador devem chegar mais tarde e o contrato será assinado e oficializado, no máximo, até esta terça-feira.
O acordo, portanto, está praticamente selado. O Botafogo buscava mais um volante para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro - Luís Oyama também está perto de um acerto. Vale lembrar que Luiz Otávio, atleta da posição, está de saída. A informação foi dada primeiramente pelo "Jornal O Dia" e confirmada pelo LANCE!.Barreto pertence ao Criciúma, mas atuou pela Ponte Preta na última temporada, também por empréstimo. Nos últimos anos, o meio-campista também acumulou passagens por Red Bull Bragantino e Chapecoense.
O jogador de 25 anos atuou pela Macaca no Campeonato Paulista e, portanto, já possui condições de jogo. Ele estará à disposição do treinador Marcelo Chamusca para os treinamentos durante a semana.

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