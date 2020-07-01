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Barra traseira do uniforme do Santos terá novo patrocinador; veja

Peixe firmou parceria até junho de 2021 com a Foxlux, empresa de de lâmpadas e produtos eletrônicos...

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 17:50

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 17:50
Crédito: Divulgação/Santos FC
O Santos anunciou o seu oitavo patrocinador para o time profissional e segundo mesmo em meio a pandemia do novo coronavírus, a Foxlux, empresa de lâmpadas e produtos eletrônicos. A empresa estampará a barra traseira da camisa até junho de 2021.E MAIS:Santos renova com Alex até 2024 e zagueiro afirma: 'Mostra que confiam no meu futebol'Conselho Deliberativo do Santos reprova contas de 2019; entendaEm reunião do Conselho Deliberativo, Santos define Comissão EleitoralNovos membros da CIS são anunciados em reunião do Conselho do Santos; confiraAté março, a Algar ocupava o local, mas não conseguiu estender o contrato paós o fim do vínculo, devido a crise financeira atual. Embora houvesse intenção em prosseguir a parceria, a empresa de telecomunicações assumiu o risco de perder o espaço, o que confirmou-se hoje.
Além da Foxlux, o Peixe também acertou com a Oceano B2B, fornecedora de materiais de escritórios e papelaria, para a barra frontal do uniforme. As duas empresas somam-se a Philco, Kicaldo, Kodilar, Orthopride, Unicesumar e Casa de Apostas, que recentemente renovou a sua exposição na omoplata.Seja bem-vinda, Foxlux! ?
A grande empresa nacional de lâmpadas e produtos elétricos é a nova patrocinadora do Santos FC!
O contrato é válido até junho/2021 e a marca estará localizada na barra traseira do uniforme. Acesse https://t.co/0wQb5UeDCH e saiba mais sobre a parceira. pic.twitter.com/MCde0k8oCT— Santos Futebol Clube (de ?) (@SantosFC) July 1, 2020 E MAIS:

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