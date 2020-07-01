Barra traseira do uniforme do Santos terá novo patrocinador; veja

O Santos anunciou o seu oitavo patrocinador para o time profissional e segundo mesmo em meio a pandemia do novo coronavírus, a Foxlux, empresa de lâmpadas e produtos eletrônicos. A empresa estampará a barra traseira da camisa até junho de 2021.E MAIS:Santos renova com Alex até 2024 e zagueiro afirma: 'Mostra que confiam no meu futebol'Conselho Deliberativo do Santos reprova contas de 2019; entendaEm reunião do Conselho Deliberativo, Santos define Comissão EleitoralNovos membros da CIS são anunciados em reunião do Conselho do Santos; confiraAté março, a Algar ocupava o local, mas não conseguiu estender o contrato paós o fim do vínculo, devido a crise financeira atual. Embora houvesse intenção em prosseguir a parceria, a empresa de telecomunicações assumiu o risco de perder o espaço, o que confirmou-se hoje.