Barnsley x Chelsea: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: NEIL HALL / POOL / AFP

O técnico Thomas Tuchel tem sua primeira grande decisão como treinador do Chelsea diante do Barsnley nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília). O duelo é válido pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, será disputado fora dos domínios dos Blues e em jogo único valendo vaga para a fase seguinte.Ansioso

- A FA Cup é uma das Copas mais prestigiadas em todo o mundo, é jogada no Wembley. É uma grande partida para jogar e um grande objetivo para conquistar. Amanhã é o jogo mais importante deste torneio porque é decisivo e eliminatório. Temos que estar totalmente focados do início ao fim no confronto para ganhar e avançar de fase - afirmou Tuchel.

Trajetória

Nenhuma das equipes estão vivendo seus melhores momentos na Premier League e na Championship, mas o Chelsea é o grande favorito. No entanto, os dois clubes têm campanhas parecidas na competição, pois os londrinos eliminaram Morecambe e Luton Town com duas vitórias, enquanto o adversário passou pelo Tranmere Rovers e Norwich.

FICHA TÉCNICA:Barnsley x Chelsea

Data e horário: 11/2/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Oakwell, em Barnsley (ING)Onde assistir: DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARNSLEY (Técnico: Valérien Ismaël)Collins; Sibbick, Helik e Andersen; Brittain, Mowatt, Palmer e Styles; Frieser, Woodrow e Adeboyejo.

Desfalques: Aapo Halme, Ben Williams e Liam Kitching (machucados).

CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Kepa; James, Christensen, Zouma e Chilwell; Havertz, Kanté e Gilmour; Ziyech, Abraham e Hudson-Odoi.