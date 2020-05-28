Baresi diz que Maradona foi o melhor jogador que enfrentou na carreira

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Um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial, o italiano Franco Baresi afirmou que Diego Maradona foi o melhor jogador a quem enfrentou durante sua carreira. Em entrevista ao jornal "Marca", o ex-defensor também disse que não consegue eleger o melhor companheiro que teve em sua trajetória.

- Tive muitos companheiros excepcionais e não posso escolher um. No entanto, se eu tivesse que escolher o rival mais forte que já joguei, diria Maradona.

O italiano também falou sobre suas características que o levaram a ser lembrado como um dos grandes da posição na história.