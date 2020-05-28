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futebol

Baresi diz que Maradona foi o melhor jogador que enfrentou na carreira

Ex-jogador do Milan e da seleção italiana conversou com o jornal "Marca", da Espanha, e não poupou elogios ao maior futebolista do futebol argentino...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 18:02

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 18:02

Crédito: Reprodução
Um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial, o italiano Franco Baresi afirmou que Diego Maradona foi o melhor jogador a quem enfrentou durante sua carreira. Em entrevista ao jornal "Marca", o ex-defensor também disse que não consegue eleger o melhor companheiro que teve em sua trajetória.
- Tive muitos companheiros excepcionais e não posso escolher um. No entanto, se eu tivesse que escolher o rival mais forte que já joguei, diria Maradona.
O italiano também falou sobre suas características que o levaram a ser lembrado como um dos grandes da posição na história.
- Eu sabia que era talentoso, mas entendi que, se realmente quisesse ser o melhor, teria que trabalhar duro e ser consistente. Podemos dizer que esses são os aspectos que me fizeram ser quem eu era.E MAIS:Alex Telles no PSG? Confira brasileiros que também atuaram pela equipe francesaManhã do Mercado: Pacotão por Pogba, futuro de Lautaro Martínez, Ndidi pode ir para a Espanha...Manchester City mostra interesse em jovem uruguaio do PeñarolBayer Leverkusen tenta se recuperar na Bundesliga após goleada sofridaNeymar consegue liminar para suspender cobrança de R$ 88 milhões E MAIS:

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