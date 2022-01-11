Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações da semifinal da Supercopa da Espanha

A bola vai rolar para a Supercopa da Espanha. E nesta quarta-feira, o maior clássico do mundo terá mais um capítulo de sua história. Em Riade, na Arábia Saudita, Barcelona e Real Madrid se enfrentam na semifinal em busca de uma vaga na decisão. O jogo acontece no Estádio Rei Fahd, às 16h (de Brasília).BARCELONATentando recuperar o brilho de anos anteriores, o Barcelona quer vencer o maior rival para ganhar confiança. Apesar do grande momento da equipe merengue, o técnico Xavi Hernández afirmou que um clássico é sempre imprevisível.

- Vivi clássicos de todas as cores. Situações em que uma das duas equipes era favorita e não ganhava. Vejo um Barça em construção e um Real Madrid em boa forma, mas é imprevisível - declarou Xavi.

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga

REAL MADRIDLíder do Campeonato Espanhol com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado, o Real Madrid não quer entrar com o favoritismo. Apesar do grande momento, o técnico Carlo Ancelotti declarou que seus jogadores sabem da dificuldade do clássico.

- Todo jogo me assusta, sempre fico nervoso. Eu ficaria preocupado se os jogadores pensassem que somos favoritos, mas eles não pensam assim. Achamos que será um grande jogo e temos que vencer - disse Ancelotti.

+ Veja medalhões do futebol internacional que poderiam pintar no BrasilFICHA TÉCNICA

Barcelona x Real MadridSupercopa da EspanhaSemifinal​Data e horário: 12/01/2022, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio Rei Fahd, em Riade (SAU)Árbitro: José Luis MunueraAssistentes: Iñigo Prieto e Antonio Ramón MartínezTransmissão: ESPN Brasil e Star+

PROVÁVEIS TIMES

BARCELONA (Técnico: Xavi Hernández)Ter Stegen; Daniel Alves (Dest), Piqué, Lenglet e Jordi Alba; Nico, Sergio Busquets e Gavi; Dembélé, Luuk de Jong e Memphis Depay.

Desfalques: Sergi Roberto, Eric García, Pedri, Ferrán Torres e Braithwaite (lesionados); Frenkie de Jong, Ronald Araújo e Ansu Fati (dúvidas).

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Casemiro, Modric e Kroos; Asensio (Rodrygo), Benzema e Vini Jr.

Desfalques: Mariano Díaz e Bale (lesionados).